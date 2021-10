Ein Experte erklärt, was gerade das größte Problem von LoL ist

Der 28-jährige Yilang „Doublelift“ Peng ist 8-facher US-Meister in League of Legends. Der Ex-Profi arbeitet mittlerweile als Twitch-Streamer und erklärt, was seiner Ansicht nach im Oktober 2021 das größte Problem in LoL ist: Spieler sind zu schnell wieder auf vollem Leben, wenn sie mal in Bedrängnis kommen.

Das ist Doublelift:

Doublelift ist ein legendärer Botlaner, der mit TSM, Team Liquid und CLG acht Mal Meister in den USA wurde. Für viele war er, neben Bjergsen, die dominante Figur im US-LoL der letzten 10 Jahre.

Doublelift fiel immer wieder durch krasse Aussagen auf. Er scheut sich nicht, andere Spieler und Teams zu kritisieren: Gerade an seiner eigenen Liga, der LCS, und an Nordamerika tobte er sich häufig aus: „Jeder ist Müll“, ist einer seiner bekanntesten Sätze.

Jetzt setzt er sich damit auseinander, was ihn gerade an LoL stört: Es gibt zu viel Heilung, Schilde und Lebensentzug im Spiel.

„Omnivamp“ heilt zu schnell Helden von 0 auf 100

Was ist der Anlass für die Beschwerde? Riot Games hat das item „Goredrinker“ auf dem Test-Server geändert. Das Item hat jetzt 8 % Omnivamp:

Omnivamp ist ein relativ neuer Stat in LoL: Der verwandelt einen Prozentsatz von physischen, magischem und „True Damage“ in Gesundheit um.

Im Gegensatz zu Lebensentzug, der nur auf Auto-Angriffe gerechnet wird, ist das also ein Wert, der mit allem Schaden skaliert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Goredrinker wurde Anfang Oktoeber auf dem Test-Server geändert.

„Zu viel bei LoL basiert auf lächerlich hoher Heilung“

Das sagt Doubelift: Der Botlaner sagt (via youtube), das Spiel wäre im Moment so balanciert, dass

Man sehr schnell sterben kann

Man sich aber auch sehr schnell wieder vollheilen kann.

Wie oft habt ihr einen Clip gesehen, in dem sich ein Aphelios um 1000 HP mit jeder Auto-Attack heilt? Wie oft habt ihr einen Bruiser gesehen, dessen HP zwischen 0 und 100 hin und hergesprungen ist? Die sind auf 1%, dann procct ihr Schild, Lebensentzug haut rein, zurück zu voller HP. So viel des Spiels basiert auf einer lächerlich hohen Heilung. Doubelift

Wie kann LoL das lösen? Doublelift sagt, das Problem jetzt sei, dass man eine Heldin wie Fiora mit Goredrinker nur noch töten kann, indem man sie mit überragendem Schaden erwischt, sonst „vampe“ sie sich aus allem raus. Die Heilung müsse aber so hoch sein, damit sie in dem aktuellen „High Damage“-LoL überhaupt funktioniert.

Wenn man den extremen Schaden aus LoL entfernt und ihn reduziert, macht man das Spiel langsamer, die Leute könnten ihm besser folgen und es wäre dann auch möglich, die extreme Heilung und Schildeffekte zu reduzieren.

Doublelift glaubt, letztlich sei das Hauptproblem grade, dass so viel Heilung und Schilde im Spiel sind. Er würde sich wünschen, dass Riot Games das reduziert.

Doublelift hat nach vielen Jahren im Business “LoL-Profi” einige radikale Ansichten entwickelt:

