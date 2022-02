Streamerin bricht Sub-Rekord auf Twitch, ohne jemals ihr Gesicht oder Haut zu zeigen

Die Twitch-Streamerin Ironmouse bricht den Rekord bezüglich der meisten Abonnenten von Streamerinnen auf Twitch. Der Clou dabei? Entgegen vielen anderen Streamern verbirgt sie ihr Gesicht hinter einem V-Tuber-Modell. MeinMMO berichtet, wie sie das geschafft hat.

So laufen Ironmouses Streams auf Twitch:

Sie schaut meistens mit ihren Zuschauern zusammen Videos, die ihr empfohlen werden oder die sie auswählt. Die V-Tuberin reacted dabei auf den Inhalt der Videos.

Zudem zockt sie verschiedenste Games, die von Apex Legends, über Mario Kart bis hin zu Resident Evil reichen. Ironmouse hat sich auf kein bestimmtes Spiel festgelegt.

Die Streamerin unterhält im Schnitt 12.000 Zuschauer.

Ironmouse bedient sich eines V-Tuber-Modells, das ein süßes Mädchen im Anime-Stil darstellt. Sie selbst zeigt sich oder ihren Körper während der Streams nie. Umso erstaunlicher, dass sie nun die größte Streamerin auf Twitch ist, da die Vorurteile gegenüber Streamerinnen etwas ganz anderes sagen: Sexy aussehen, nackte Haut und gewagte Outfits ziehen Zuschauer an, sonst nichts.

Twitch-Streamerin Ironmouse bricht Sub-Rekord

Welchen Rekord gab es zu schlagen? Zuvor setzte die Streamerin kkatamina den Sub-Rekord mit rund 73.600 Abonnenten. Den Rekord überbot Ironmouse in der Nacht vom 15. Februar auf den 16. Februar 2022.

Wie hat sie das geschafft? Ironmouse veranstaltet derzeit einen unbegrenzten Subathon, der ihr die ganzen Subs verschaffte. Bisher steht die Streamerin bei etwa 75.650 Abonnenten und der Subathon geht noch mindestens 18 Stunden.

Was ist ein Subathon? Ein Subathon ist ein Event, das vom jeweiligen Streamer organisiert wird, in dem Zuschauer Abos, Spenden oder Bits auf Twitch an den Streamer geben können. Damit wird ein Timer um eine bestimmte Zeit verlängert, die der Streamer live bleiben muss.

Ironmouse gestaltet ihren Subathon so: Auf drei Arten lässt sich der Marathon-Stream um 15 Sekunden verlängern:

1 Sub (entspricht 3,99 Euro)

5 Dollar

500 Bits (entspricht 7,34 Euro)

Am günstigsten kommt man dabei also mit einem Sub weg, wenn man die V-Tuberin länger live sehen möchte.

Natürlich geht der Streamer während eines solchen Marathons auch schlafen. Selbst das streamt Ironmouse, in dem sie eine Stream-Wiederholung im Hintergrund laufen lässt, während ihr Charakter schlafend in einem Bett liegt.

Ironmouse hat das Potenzial, ihre männlichen Kollegen zu überholen

Warum könnte sie sogar an die Spitze steigen? Nur noch 2 andere Streamer stehen vor ihr auf der Rangliste der meist abonnierten Twitch-Kanäle: xQc und Casimito (via Twitch Tracker).

Während xQc derzeit 84.103 Abonnenten besitzt, hat Casimito ganze 98.250 Abonnenten. Zu xQc fehlen der V-Tuberin also „nur noch“ 8.447 Abos, was gar nicht so unwahrscheinlich scheint, da sie noch mindestens 18 Stunden streamt.

Jede Minute bekommt sie neue Abonnenten dazu, die den Stream also auch automatisch verlängern. Pro Tag bekam sie bisher etwa 5.000 neue Abos hinzu. Wenn der Trend anhält, benötigt sie nur noch 5 Tage, um xQc und Casimito zu überholen.

Ob das wirklich passiert, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von Streams mit V-Tubern und V-Tuberinnen? Habt ihr vielleicht sogar schon mal einen Stream von Ironmouse gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

