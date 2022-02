Twitch-Streamer MontanaBlack wird kritisiert, weil er umstrittene NFTs bewarb

Der große deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris bewirbt seit einiger Zeit verschiedene NFTs auf seinem Twitter-Profil. Für eine Werbung muss der Streamer nun aber reichlich Kritik einstecken, da diese speziellen NFTs, die er bewarb, nun als stark umstritten gelten. Die Rede ist sogar von einem Betrugs-Fall. MeinMMO berichtet, was da vorfiel.

MontanaBlack interessiert sich schon länger für NFTs und bewarb diese des Öfteren auf seinem Twitter-Profil. Dazu veranstaltete er Giveaways für NFTs, die von den Firmen hinter den jeweiligen NFTs gesponsort waren, wie MontanaBlack verriet..

NFTs (Non Fungible Token) sind limitierte, digitale Objekte, die verkauft, gesammelt und gehandelt werden. NFTs besieren auf der Blockchain-Technologie und sind aktuell beliebte Spekulationsobjekt, ähnlich wie Aktien oder Krypto-Währung.

Manche kaufen NFTs in der Absicht, sie später für mehr Geld weiterverkaufen zu können. Allerdings stehen NFTs derzeit in der Kritik, besonders im Gaming. Spieler haben Angst, dass diese Spekulations-Objekte in ihre Spiele kommen und aus dem Hobby eine Art Arbeit wird, die auch Investoren anzieht, die dann im Spiel Geld verdienen wollen.

Um welche NFTs geht es konkret? Der Streamer bewarb die NFTs von „Squiggles“ und trat damit eventuell in ein riesiges Fettnäpfchen. Denn angeblich sollen diese NFTs ein Scam sein (via Twitter).

Einer der größten deutschen Twitch-Streamer bewarb eventuellen Scam

Warum sollen die NFTs ein Scam sein? Ein Bericht behauptete, dass das Team um “Squiggles” bereits mehrere Scams abgezogen haben sollen. Schon 10 Millionen $ soll das Team aus den Taschen von Investoren gezogen haben.

Demnach sollen sie Bots nutzen, um Reichweite zu generieren, spannende Themen nutzen, hypen die Menschen, die sich tatsächlich für ihre Projekte interessieren und geben ihr NFT-Projekt danach auf, um mit dem Geld zu verschwinden (via watcher.guru).

Die Rede ist von sogenannten “Rug Pulls”: “Den Teppich wegziehen”. So nennt man es, wenn es bei einer Investition zu einem plötzlichen, katastrophalen Kurseinbruch kommt, der den Wert des Objekts extrem senkt. Von einem “Rug Pull” spricht man, wenn hinter dem Kurseinbruch ein böswilliges Manöver steckt.

Squiggles wurde nach den Vorwürfen sogar von dem größten Marktplatz für NFT-Projekte (OpenSea) verbannt. Ob an den Vorwürfen was dran ist, wurde bisher noch nicht bestätigt. Squiggles ist sich jedoch keiner Schuld bewusst (via Twitter) und arbeitet weiter daran, wieder von OpenSea freigeschaltet zu werden (via Twitter).

Ein Video des YouTubers Rutkay kritisiert MontanaBlack scharf.

MontanaBlack will das mit NFT-Giveaways erstmal lassen

Das sagt MontanaBlack dazu: Er verfasste ein Statement via Sprachnachricht auf Twitter, dass er jedoch wieder löschte. Etwas später postete er erneut eine Stellungnahme:

Er könnte nicht wirklich feststellen, ob Squiggles nun ein Scam seien oder nicht. Er lasse nun erst einmal die Finger von NFT-Giveaways. Dennoch meint MontanaBlack, dass sein Interesse an NFTs dadurch nicht erlösche. Er werde weiterhin „Beiträge liken oder so".

Er könnte nicht wirklich feststellen, ob Squiggles nun ein Scam seien oder nicht. Er lasse nun erst einmal die Finger von NFT-Giveaways. Dennoch meint MontanaBlack, dass sein Interesse an NFTs dadurch nicht erlösche. Er werde weiterhin „Beiträge liken oder so“.

Twitter feierte die Aktion absolut nicht und MontanaBlack schaffte es durch den Fauxpas für einige Zeit in die Twitter-Trends. Das sind einige der Reaktionen auf die Stellungnahme des Streamers:

Rafinesse: „Schade, Bruder. Hast der Crypto und NFT Community sehr wehgetan. Bin leidenschaftlich im Cryptogame seit 2017 und seit 2021 in NFTs. Die deutsche Community ist eh sehr schwierig, aber hab gehofft, dass du da was dran machen kannst. Leider hast du dem Ganzen nur mehr geschadet.“

albion: „Und in 2 Wochen kommt wieder der nächste Skandal von dir. Schlimmer als alle Assi-YouTuber von damals, immer nur Gelaber bei dir.“

crusix: „Heuchler. Hauptsache Tanzi und so weiter haten, weil die sagen [NFT] ist Schmutz. Und jetzt so.“

Nicht der erste Fail von MontanaBlack bezüglich NFTs: Erst im Januar hat der Streamer Werbung für NFT-Bilder gemacht, auf denen ein Affe mit Hakenkreuz abgebildet war. Zwar hatte MontanaBlack sich danach entschuldigt, jedoch wurde er danach härter kritisiert, wenn er Werbung zu NFTs veröffentlichte.