Twitch bannt den deutschen Streamer Knossi zum fünften Mal

Der Streamer Jens „Knossi“ Knossalla wurde auf Twitch gesperrt. Derzeit sind die genauen Umstände des Banns noch nicht geklärt. Zuletzt zeigte der deutsche Streamer am 14. Februar ein Special Event.

Was ist da passiert? Die Webseite Streamerbans hat mitgeteilt, dass der Account „TheRealKnossi“ auf Twitch gebannt wurde. Der Bann fand am 15. Februar gegen 20:00 Uhr statt.

Warum Knossi genau gebannt wurde, ist noch unbekannt. Auch über die Dauer des Banns wissen wir derzeit nichts.

Allerdings teilte ein Bot auf Twitter mit, dass die Sperre wohl nur temporär sein soll (via Twitter). Als Grund wird ein Verstoß gegen die Terms of Service angegeben. Das ist jedoch sehr vage und kann so ziemlich alles sein.

Einige Nutzer spekulieren, dass es mit dem Fake-Einbruch zu tun haben könnte, der im letzten Stream gezeigt wurde (via Twitter).

Ein anderer Nutzer vermutet, dass im letzten Stream, als Knossi seine Frau getragen hat, aus Versehen die Unterwäsche zu sehen war (via Twitter).

Was sagt Knossi selbst? Der Streamer hat sich bereits auf Twitter geäußert. Dort teilte er mit, dass er einen „verlängerten Valentinstag“ feiert. Damit spielt er darauf an, dass er am heutigen Tag nicht mehr streamen kann und deshalb „frei“ hat.

Zu einem Grund oder der Dauer der Sperre hat er sich jedoch nicht geäußert.

Knossi wurde zuvor bereits viermal gesperrt, zuletzt im Jahr 2020

Ist das die erste Sperre für Knossi? Nein, den Twitch-Account von Knossi hat es bereits mehrfach erwischt:

Den ersten Bann bekam Knossi am 9. Dezember 2019. Der wurde nach drei Tagen bereits aufgehoben.

Den zweiten Bann gab es nur wenige Tage später, am 30. Dezember 2019. Er dauerte nur einen Tag an.

Am 10. Januar 2020 wurde Knossi erneut für einen Tag gebannt.

Die letzte Sperre gab es am 10. Dezember 2020 – wieder für einen Tag. Damals wurde vermutet, dass Sido Schuld an dem Bann gehabt hat. Der Rapper übergab sich während des Weihnachtscamps live im Stream.

Die 5 größten Twitch-Banns, die für viel Aufsehen gesorgt haben

Wer ist Knossi? Knossi gehört mit 1,85 Millionen Followern zu den größten deutschen Streamern auf Twitch. Nur MontanaBlack und Trymacs liegen noch vor ihm.

Der Streamer ist vor allem bekannt für seine Glücksspiel-Inhalte, die er live im Stream zeigt. Dafür wurde er schon als negatives Beispiel in einer Dokumentation vom ZDF genannt. Auch der Satiriker Jan Böhmermann knöpfte sich Knossi bereits vor, als es um das Thema Glücksspiel ging.

Allerdings schafft er es immer wieder, mit großen Formaten Prominente anzulocken. Highlights seiner Karriere waren unter anderem die Angel- und Wintercamps, die er zusammen mit Sido und Manny Marc veranstaltet hat, und seine eigene Serie auf RTL, die jedoch Anfang 2021 wieder eingestellt wurde.