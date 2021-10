Knossis experimentelles Format „Prime Time Games“ ist am 23. Oktober live auf Twitch und Streamblast gestartet. In Sachen Zuschauerzahlen ist das Event für Knossi-Verhältnisse gefloppt. Jetzt erklären Fans über Instagram und Twitter, warum sie die Show nicht mochten.

So verlief Knossis erste Show: Am Samstag, dem 23. Oktober, strahlte Jens „Knossi” Knossalla die Pilot-Episode von Prime Time Games aus. Mit diesem neuen Format wollte Knossi eigentlich TV-Qualität mit Livestreaming und Zuschauernähe verbinden.

Für die Show konnten sich aber verhältnismäßig wenig Fans des Ingolstädters begeistern. Im Vergleich zu einem GTA-Online-Stream hatte er rund viermal weniger Zuschauer (via sullygnome.com). Fans beklagen vor allem das unprofessionelle Verhalten aller Teilnehmer und einen veränderten Knossi. Der ist von der Qualität überzeugt und antwortet auf die Kritik:

Das muss doch unprofessionell sein. Das hier (Prime Time Games) ist schon ein bisschen zu sehr… Könnte so bei RTL laufen, von der Qualität Knossi via twitch.tv

Daran scheiterte Prime Time Games, glauben Fans und Knossi

Was sagen die Zahlen? Schaut man sich die Zuschauerzahlen der Prime Time Games genau an, fällt schnell auf: Das ist kein typisches Knossi-Event-Niveau. Mit einer Spitzenzahl von knapp 24.000 Live-Zuschauern zeitgleich, ist das verglichen anderen Camps ein drastischer Abfall:

Angelcamp 2020: 289.000 Zuschauer

Horrorcamp 2020: 320.000 Zuschauer

Mittelaltercamp 2021: 180.000 Zuschauer

Ein solcher Abwärtstrend zeichnete sich bereits beim Angelcamp 2 im September ab. Hier sanken die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 100.000 Zuschauer. Fans beklagten damals, dass eine gedrückte Stimmung im Camp herrsche, vor allem wegen des Ausstiegs von Rapper Sido.

Darum ist die neue Show ein Flop: Fans äußerten sich auf Instagram vor allem negativ über das unprofessionelle Verhalten der Besetzung. Einige waren sogar erbost darüber, dass Fan-Liebling Frank Tonmann, bekannt aus Circus Halligalli mit von der Partie war. Ein Nutzer

Tatsächlich hatte die Ausstrahlung mit einigen technischen Fehlern zu kämpfen, was bei einer experimentellen Pilotfolge aber nicht unüblich ist. Auch ein Mangel an Spielen wird Knossi vorgeworfen. Es habe zu viel Gerede und zu wenige Games gegeben.

Auch die Spiele selbst seien einfach nicht spannend gewesen, so fragt sich ein User, was Jenga und Vier Gewinnt mit besonderen Spielen zu tun hat. Weitere Zuschauer geben klar zu erkennen, wie verwirrt sie von einigen der Spiele sind. In Vier Gewinnt, wechselten beispielsweise die Teams alle zwei Züge die Farbe, was sogar die Spieler selbst verwirrte (via twitch.tv)

Andere Nutzer verteidigen Knossi im Streamchat:

Knossi hat häufiger einen salty Chat, leider. Gerade bei großen Events ist der Chat ungenießbar, weil über unnötige Dinge, wie Pausenlänge hergezogen wird. Don_dunking_doolz via twitch.tv

Diesen Wunsch hatte der Streamer: Knossi hat Prime Time Games als Experiment gestartet. Die unsichere Zukunft des Formats kündigte er bereits zur ersten Enthüllung des neuen Formats an. Er wolle schauen, ob die Fans die Show mögen oder nicht, um dann weitere oder ganz neue Pläne zu schmieden.

Nachdem die Show nun leider nicht gut angekommen ist, muss sich zeigen, wie es mit Knossis Game Show weiter geht. Hätte die Show mehr Anklang gefunden, so hätte sich Knossi auch eine monatliche Ausstrahlung mit viel größeren Gewinnen für die Zuschauer vorstellen können.