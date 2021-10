Jens „Knossi” Knossalla startet bald schon eine neue Gameshow mit dem Namen Prime Time Games auf Twitch. Hier lädt er sich einen Promi-Kollegen ein, um gegen zwei Streamer in diversen Mini-Spielen anzutreten. Ziel ist es, die Community glücklich zu machen.

Was ist das für eine Show? In einem Team spielt Knossi gemeinsam mit einem bisher unbekannten Promi. Das andere Team besteht aus zwei Twitch-Streamern, die Knossi selbst ausgesucht hat. Das Ziel der Streamer ist es Preise abzuräumen, doch das Spannende ist, was mit den Preisen geschieht, wenn Knossi gewinnt:

In Prime Time Games gewinnen auch die Zuschauer: Das erwartet euch

So läuft die Show ab: In Knossis Gameshow zwei treten Streamer gegen Knossi und einen prominenten Mitspieler an. In jedem Spiel geht es dann um einen anderen Preis.

Der Clou: Sollten die beiden Streamer nicht gewinnen, werden die Preise unter den Zuschauern verlost — ihr könnt also auch gewinnen.

Knossi selbst beschreibt seine neue Show-Idee als Experiment und ist sich nicht sicher, wie das Konzept bei den Fans ankommt. Er selbst betont aber, dass viele Menschen sehr viel Zeit und Energie in die Planung von Prime Time Games investiert hätten.

Sollte die Show bei seinen Fans gut ankommen, plant Knossalla Fortsetzungen. In Zukunft sollen dann auch Sponsoren einbezogen werden, die dafür sorgen könnten, dass es noch dickere Gewinne gibt.

Wer sind die Teilnehmer? Nicht alle Teilnehmer der neuen Gameshow sind enthüllt. Lediglich die Identität der beiden Twitch-Streamer, die Knossi als Kontrahenten gegenübertreten werden, sind bekannt:

Der mysteriöse Promi, mit dem Knossi seinen Stream bewirbt, bleibt vorerst unbekannt. Knossi verrät nicht mehr, als dass sich Fans diesen Gast schon lange wünschen. Es handelt sich also um keinen Promi aus dem Angelcamp 2. Die Fans haben jetzt ihre eigenen Favoriten zusammengetragen:

Stefan Raab (TV-Produzent)

(TV-Produzent) Elton (TV-Moderator)

(TV-Moderator) Vincent Weiss (Musiker)

(Musiker) Frank „Tonmann” Sum (Bekanntes Gesicht aus Circus Halligalli & Late Night Berlin)

(Bekanntes Gesicht aus Circus Halligalli & Late Night Berlin) Ron Bielecki (YouTuber & Musiker)

Wann und wo könnt ihr Prime Time Games anschauen?

Hier wird die Show übertragen: Die Prime Time Games werden allem Anschein nach nicht über Twitch übertragen. Knossi und sein Team greifen für die Dauer der Show auf die Plattform Streamblast (via streamblast.com) zurück. Dennoch ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das Event parallel auf seinem Twitch-Account laufen könnte.

Wann startet die Prime Time Games? Wer jetzt bereits gespannt ist, darf vor Freude aufspringen: Knossis Prime Time Games starten bereits diese Woche. Genaue geht es am Samstag, dem 23. Oktober, ab 20:00 Uhr los.

Die Show selbst soll nicht mehr als vier Stunden in Anspruch nehmen. Anschließend gibt es eine Aftershow, die aufgrund von Knossis engem Zeitplan und der gemeinsamen Show mit Mario Barth (via streamblast.com), aber ebenfalls nicht allzu lange dauern dürfte.