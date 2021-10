Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein wahrer Schuss in den Ofen, aber ein Geldregen für Twitch. Jetzt kündigte Twitch drei neue Features an, die sich die Zuschauer teils seit Langem wünschen. Damit könnte sich die Plattform rehabilitieren.

Zudem fügte Twitch Ende September das Boost-Feature ein (via twitch-help.com ). Gegen spezielle Zahlungen seitens der Zuschauer wird der Stream gepusht und besser sichtbar auf Twitch platziert. Einige Nutzer halten das schlichtweg Pay2Win – wobei andere sagen, der Boost habe gar keinen Effekt (via reddit.com ).

Twitch ist in den letzten Wochen durch viele Ausrutscher in die Kritik geraten. Hacker konnten unzählige Daten erbeuten, darunter Einnahmen von Streamern , Source Code der Webseite oder Sicherheitstools. Außerdem wurde durch den Leak bekannt, dass es früher eine „Nicht-Bannen”-Liste gab, die Streamern vermeintlich Narrenfreiheit gewährte .

Twitch scheint aufholen zu wollen und dem Ruf der Community endlich zu folgen. Via Twitter kündigte die Plattform an, dass es im kommenden Monat genau diese Funktion geben soll. Doch damit nicht genug, Twitch-Nutzer erwarten auch zwei weitere Änderungen.

