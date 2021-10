Den Status hatte Twitch-Mitbegründer und CEO Emmett Shear, was schon Sinn ergibt, wenn man drüber nachdenkt: Den Boss der Firma will man wirklich nicht bannen.

Was bedeutet “Unter keinen Umständen bannen”? Für hochgerissene Augenbrauen sorgte das: „Unter keinen Umständen bannen” in der Liste.

Dazu gesellte sich auch eine Liste von Streamern, die mit „Do Not Ban” (zu deutsch: Nicht Bannen) betitelt ist . Es gab auch Kanäle auf der Liste, die unter eine erweiterte Regel fielen: „Do not ban in any circumstance” (zu deutsch: Unter keinen Umständen bannen).

Was ist das für eine Liste? Als Hacker einen Großangriff auf die Livestreaming-Plattform Twitch durchführten, wurden unzählige sensible Daten öffentlich. Unter anderem ist hier zu finden:

Der große Twitch-Leak von vor zwei Wochen umfasste nicht nur Informationen zum Einkommen diverser Streamer . Auch eine „Nicht-Bannen-Liste” ist aufgetaucht, die gewisse Streamer augenscheinlich in eine Sonderposition rückte. Jetzt äußern sich anonyme Twitch-Mitarbeiter zu der Liste und sagen: „Die ist halb so wild” .

