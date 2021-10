Was denkt ihr über die Aktion? Ist das für euch eine lustige Aktion, um einen Streamer zu ärgern, oder geht die Aktion für euch zu weit? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern darüber.

Hasan schaute sich das mit einer Mischung aus Entsetzen und Amüsement an. Er und meinte: “Moment, meint er das ernst?! Was soll der Scheiß! Keine Chance.” Als Linus hinzufügt, dass es sich dabei um einen 6000-Dollar-PC handle, dem zwei Füße fehlen, schimpfte Hasan Abi: “Was soll der Scheiß, Alter!”

Denn, dass sein PC seine politische Ausrichtung nicht nur teilt, sondern auch gleich auslebt, findet er überhaupt nicht gut. Dementsprechend schimpft er aufgebracht in seinem Video, als er hört und sieht, was sich Linus alles für den PC hat einfallen lassen.

Darum kostet der PC 6000 Dollar: Linus verbaut nur Highend-Komponenten in dem Gaming-PC. Darunter den aktuell schnellsten Prozessor von AMD in Kombination mit AMDs schnellster Grafikkarte:

Was ist das Highlight? Sobald Piker den Computer bootet und das Passwort eingibt, startet die russische Nationalhymne. Diese Hymne muss sich der Streamer ganze 90 Sekunden anhören, bevor er irgendetwas an seinem Rechner machen kann.

