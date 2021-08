Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch von den eigenen Fans muss sich Piker Kritik anhören. Eine Nutzerin von Twitter sagt ihm: „Wenn man so reich ist, dann ist es tatsächlich unmoralisch, wenn man nicht beträchtliche Summen an wohltätige Zwecke spendet.“

So kritisieren ihn Leute: Mit dem Kauf ist Piker in das Fadenkreuz von einigen konservativen Medien geraten. Für das Kampfblatt Breitbart ist Piker nur „der Internet-Sozialist, der gesagt hat, die USA hätte 9/11 verdient“.

Wie Bilder zeigen hat das geräumige Haus einen Pool, eine Theke mit Barstühlen in der Küche und all diese Dinge.

Piker selbst spricht sich für Feminismus aus, für Arbeiter-Rechte, er möchte stärkere Anti-Waffen-Gesetze in den USA und setzt sich für verrückte Dinge ein, die in den USA praktisch als Kommunismus gelten, wie „Krankenversicherung für alle“.

Hasan Piker (30) ist ein sozialistischen Streamer auf Twitch. Häufig kritisiert er konservative Politiker und superreiche Milliardäre wie Bill Gates auf seinem Kanal „HasanAbi“. Jetzt hat sich Piker ein Haus in Hollywood für 2,74 Millionen US-Dollar gekauft. Das regt Leute im Internet auf, die HasanAbi für scheinheilig halten: Wasser predigen, Wein trinken. Piker sagt: Die Leute sollten sich einkriegen, die Preise in LA seien eben absurd teuer.

