Minecraft: Hype um YouTuber Dream wird immer irrer – Nun gratuliert ein US-Senator

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Man sieht, dass auch ein so auf den ersten Blick unverfängliches Spiel wie Minecraft eine gesellschaftliche und politische Dimension hat. Gerade Hasan Piker sieht eine Gefahr darin, dass junge Minecraft-Spieler von konservativen oder aus seiner Sicht sogar gefährlichen Kräften beeinflusst werden könnten. Eine ähnliche Diskussion gab es 2020 in Deutschland:

Dream hatte sich gegen diese Vorwürfe gewehrt, später aber mit HasanAbi live auf Stream ausgesprochen und letztlich eingestanden, an der Kritik Pikers sei schon was dran.

Das ist die Gegenreaktion: Einer, der mit Ted Cruz gar nichts anfangen kann, ist der Twitch-Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker, der eine betont linke Politik vertritt. In einem Live-Stream auf Twitch sieht er den Tweet und ist völlig fassungslos. Offenbar stört es ihn, dass sich Cruz an eine „junge“ Zielgruppe ranwamst.

