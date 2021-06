Minecraft: Speedrunner gesteht, dass er gecheatet hat, aber war „nur ein Versehen“

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Dream hat seither angekündigt, dass er noch ein „weiteres Statement“ in Bezug auf die Cheat-Vorwürfe veröffentlichen will, nachdem das erste bereits gelöscht wurde. Vielleicht wählt er dort Worte, die seiner Community ein bisschen besser gefallen.

So reagiert die Community: Obwohl Dream inzwischen zugibt, dass der Speedrun nicht legitim war, sind viele in seiner Community noch immer unzufrieden. Viele glauben Dream schlicht nicht, dass es sich bei dem Betrug um ein Versehen handelte und sind der Auffassung, dass Dream einfach nur seiner Verantwortung aus dem Weg gehe, indem er sich weiter hinter diesen Ausreden verstecke.

Er gab nun auch zu, dass das 29-Seitige-Dokument seiner Kritiker, die genau aufgeschlüsselt hatten, was an dem Speedrun nicht stimmen konnte, „in den meisten Fällen recht hatten“ und entschuldigt sich dafür, dass er sie „durch den Schlamm gezogen habe“.

Eine Untersuchung ergab, dass die Drop-Chancen höchst wahrscheinlich manipuliert waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in seinem „Speedrun-Rekord“ mit rechten Dingen zuging, lag bei 1 : 117.000.000.000. Der Speedrun-Rekord wurde Dream daraufhin aberkannt und er fiel in Ungnade.

Vor fast einem halben Jahr haben wir über den Minecraft-Speedrunner „Dream“ berichtet. Der geriet in den Verdacht, bei einem Rekord-Lauf in Minecraft geschummelt zu haben und veranstaltete eine Menge Aufregung, um seine Unschuld zu beweisen.

Insert

You are going to send email to