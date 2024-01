„Hör mal auf zu hauen, jetzt“ – Die deutsche Twitch-Elite spielt gemeinsam Minecraft, aber einer treibt ein falsches Spiel

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es grenzt an ein Wunder, dass die Gruppe mehr weniger heil und ohne größeren Streit beim Enderdrachen ankommt. Also abgesehen von den üblichen Beleidigungen unter Freunden. Und natürlich hat einer keine Pfeile dabei.

Trymacs, bei dem der Frust über seine geplünderte Farm noch spürbar ist, macht es sich prompt zur Mission, für zusätzliches Chaos zu sorgen: Er verpasst einfach jedem in Reichweite einen Schlag und erfreut sich an den gegenseitigen Beschuldigungen seiner Kollegen.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Dabei geht es turbulent zu: Es wird getrollt, gesprengt und gekillt was das Zeug hält. Das Chaos erreichte gestern, am 23. Januar 2024, seinen Höhepunkt, als sich die Truppe aufmachte, um den mächtigen Enderdrachen zu besiegen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to