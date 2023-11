Steuerflüchtling und Meckerziege – 2 alte Freunde spielen Fortnite auf Twitch statt 7 vs. Wild

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Wortwechsel findet eigentlich immer in einem gereizten, aber freundschaftlichen Ton statt. Die beiden tun in einem Moment furchtbar empört, lachen aber Sekunden später über die Sprüche des anderen.

Der Hype um OG Fortnite bringt im deutschen Twitch ein ungleiches Paar zusammen: Die Streamer MontanaBlack und ELoTRiX frotzeln einander mit Wonnen. Eigentlich sollten sie zusammen in Kanada vor Wölfen fliehen, stattdessen beleidigen sie einander in Fortnite.

Insert

You are going to send email to