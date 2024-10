Bernie Sanders bekommt live auf Twitch beigebracht, was VTuber sind

Auf Twitch bekommen wir normalerweise leichte Unterhaltung in Form von Gaming-Content, doch nun gesellte sich der US-Politiker Bernie Sanders zu den berühmtesten Twitch-Streamern. Dabei bekam der 83-Jährige beigebracht, was ein VTuber ist und das von einem Catboy persönlich.

Warum hat Bernie Sanders auf Twitch gestreamt? Auch wenn Bernie Sanders kein Teil dieser US-Wahl ist, so macht er sich jedoch immer noch politisch stark. Um die Kandidatin Kamala Harris im Wahlkampf zu unterstützen, erklärte sich der 83-Jährige bereit, mit den Twitch-Streamern Pokimane, Valkyrae und Sykkuno zu streamen.

VTuber erklärt Bernie Sanders, warum er nur als Animecharakter zu sehen ist

Was war der Inhalt des Streams? Bernie Sanders beantwortete in dem Stream Fragen zur anstehenden US-Wahl und zu den aktuellen politischen Themen. Die Twitch-Streamer hatten die Möglichkeit, ihre eigenen und Fragen ihrer Community mitzubringen.

Was war das Highlight? Die politischen Fragen rückten allerdings schnell in den Hintergrund, als der VTuber Sykkuno Bernie Sanders fragt, ob er weiß, was ein VTuber ist. Als seine Frage unbeantwortet bleibt, fragt er: „Hast du schon mal von einem VTuber gehört?“

Bernie Sanders sagt nein und Sykkuno freut sich darüber, dass er der Erste ist und bedankt sich dafür, dass der Politiker VTuber unterstützt. Daraufhin sagt ihm der 83-Jährige, dass er „sehr gut aussieht“.

Wie reagierte die Community? Auf X fand die Community es witzig zu sehen, dass Bernie Sanders, ein älterer Politiker, tatsächlich noch Berührungspunkte mit den modernen Internetthemen der Generation Z hat. So postete ein X-User:

Was geschah noch im Stream? Nachdem Bernie Sanders die Diskussion verlassen hatte, redeten die Twitch-Streamer noch weiter über politische Themen. Für einen erweiterten Diskurs wurden weitere Gäste eingeladen, wie zum Beispiel der YouTuber Hank Green oder der Unternehmer Mark Cuban.

