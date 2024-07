Knossi öffnet 3 Jahre alte Pakete seiner Fans, muss sich fast übergeben

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla hat auf Twitch nach langer Zeit mal wieder Geschenke seiner Zuschauer live geöffnet. Nach mehreren ekligen Vorfällen in der Vergangenheit hatte der Influencer ein paar Jahre davon abgesehen, Zusendungen seiner Fans vor laufender Kamera auszupacken. Nun meldete sich nach über 3 Jahren die Postfiliale, bei der er die Pakete seiner Anhänger lagerte.

Nachdem Knossi beim Öffnen von Zuschauer-Boxen mehrmals sogar mit fremdem Kot konfrontiert wurde, richtete er bei einer Postfiliale einen eigenen Raum für sämtliche Zusendungen ein. Damit wollte er weiteren unangenehmen Überraschungen entgehen.

Nach eigenen Aussagen beschwerte sich die Filiale häufiger beim Streamer, dass der Raum durch die Pakete unangenehm riechen würde, teils Boxen sogar von Würmern befallen seien.

Wie kam es zum Öffnen der 3 Jahre alten Pakete? Der eigentliche Grund, warum Knossi jetzt aber alle Boxen nach Hause geliefert bekam, war die Schließung der Postfiliale. Dies nahm der Streamer zum Anlass, seine Fans nach langer Zeit mal wieder am Auspacken der Pakete teilhaben zu lassen.

3 Jahre alte Pakete bringen Knossi zum Würgen

In den meisten Paketen seiner Zuschauer waren harmlose Dinge, wie Süßigkeiten oder handgemachte Geschenke für Knossis gesamte Familie drin. Die meisten längst abgelaufenen süßen Snacks und Getränke probierte er sogar ohne größere Probleme.

Bei ein paar Boxen musste der Streamer, der für seinen sensiblen Magen bekannt ist, aber auch ordentlich mit seinem Würgereiz kämpfen. So zum Beispiel bei 3 Jahre alten Fischbüchsen oder abgelaufenem Hackfleisch im Glas. Während der Geruch des Fisches schon genügte, probierte er vom Hackfleisch einen kleinen Bissen und bereute es kurze Zeit später.

Ein Zuschauer schlug aber scheinbar wieder komplett über die Stränge.

Eine Box erinnert an einen bösen Zuschauer-Streich

In harmlos aussehenden Pizzakartons befanden sich ein Brief, ein Buch und ein Bilderrahmen. In dem Brief wurde Knossis Mutter Ida darum gebeten, die ersten Seiten aus dem Buch vorzulesen.

Als Knossi das Buch aufklappte, erwartete ihn eine eklige Überraschung, die sehr an die bösen Zuschauer-Streiche vergangener Jahre erinnerte. Wenn ihr auch einen sensiblen Magen habt, solltet ihr den Moment des Auspackens mit Vorsicht genießen:

Im Video ist zu erkennen, wie sich Knossis Gesichtsausdruck schlagartig ändert, als er das Buch öffnet.

Wieso genau muss sich Knossi fast übergeben? In dem Buch befindet sich eine braune Substanz, die sich in einer Ausstanzung in der Mitte der ersten Seite befindet. Die Substanz ist nicht genauer identifizierbar, erinnert von der Farbe und Konsistenz aber sehr an Exkremente.

Knossi ist sofort angefasst und fühlt sich scheinbar an ähnliche Zusendungen aus der Vergangenheit erinnert:

Vor 2 Jahren war es letztmalig so weit, dass Knossi so ein Ekel-Paket bekam (via YouTube).

Mehrmals wiederholt er beim Anblick des Buchinhalts, dass es sich um menschliche Ausscheidungen handele. Seine Mutter bestätigt diese nach genauerem Hinschauen.

Auch der mitgelieferte Rahmen bringt ein ähnliches Bild zum Vorschein. Hinter der Scheibe des Rahmens befindet sich eine verschmierte, bräunliche Substanz. Bei genauerer Betrachtung fällt Knossi auf, dass sich sogar schon kleine Würmer darum tummeln würden.

Wie ging es weiter? Der Absender fügte wie die meisten anderen Zuschauer auch noch eine Telefonnummer hinzu.

Als Knossi sich bei dieser Nummer meldet, geht eine scheinbar überraschte Frau ran. Diese will von dem Paket nichts wissen und würgt den Streamer nach ein paar kurzen Wortgefechten ab. Knossi nimmt an, dass der Absender des Buches und des Bildes somit auch noch einer unbeteiligten dritten Person einen Streich spielen wollte.

Für den Entertainer scheinen Zuschauer-Boxen mit mehr Überraschungen verbunden zu sein als das Überleben in der Wildnis. Anfang des Jahres dachte Knossi derweil über eine Fortsetzung des Survival-Formats „7 vs. Wild“ nach: „Lieber eine Woche alleine als zwei Wochen zu zweit“ – Knossi spricht über eine mögliche 4. Staffel von 7 vs. Wild