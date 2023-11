Fortnite hat 6 Jahre nach Release mehr Spieler als je zuvor: Über 44 Millionen an einem Tag – Daran lag’s

In Fortnite brennen immer noch die Server und Grund dafür ist der große Andrang seit dem Release von Fortnite: OG. Der Ansturm war sogar so groß, dass der BR-Shooter den Rekord um die meisten Spieler an einem Tag gebrochen hat. Wir zeigen euch, warum Season 5 so beliebt ist.

So beliebt ist Fortnite gerade: In Fortnite brennen regelrecht die Server, denn Spieler rennen seit dem Release der neuen Season „Fortnite: OG“ die Türen ein. Schon einen Tag nach Release brach Epic Games den Rekord um die meisten Spieler gleichzeitig, mit bis zu 6 Millionen Fans. Gestern war es dann so weit und Fortnite zelebrierte auf Twitter einen neuen Rekord mit den meisten Spielern an einem Tag.

44,7 Millionen Spieler aus allen Ecken der Welt haben sich in Fortnite versammelt, um zu zocken und kamen sogar auf eine Spielzeit von 102 Millionen Stunden (via x.com).

Warteschlangen auch Tage nach dem Release

Was passiert in Fortnite gerade? Fortnite ging ein neues Experiment mit dem Release von Chapter 4 Season 5 ein. Anstatt neue Map-Veränderungen mit der Map von Chapter 4 wurden Spieler zurück in die Vergangenheit geschickt – Es ging zurück zur Map von Chapter 1, die 2017 erfunden wurde.

Seit dem Event des schwarzen Lochs haben Fans sehnlichst auf die Rückkehr der alten Map gewartet, doch Epic Games veröffentlichte weiter neue Maps je nachdem welches Chapter hinzukam. Viele alte Fans, die zu den Anfängen von Fortnite am Start waren, verschwanden von der Bildfläche.

Fortnite war nicht mehr das Spiel, das sie einst kannten, doch mit dem Release von „Fortnite: OG“ konnte Epic Games seine Spieler zurückgewinnen, auch wenn nur für einen kurzen Moment. Das Spiel ist seit dem Release jetzt sogar so ausgelastet, dass ihr jedes Mal beim Log-in in eine kurze Warteschlange geschickt werdet, bevor ihr zocken könnt.

Wie lange geht Fortnite: OG? Obwohl die Map von Chapter 1 mit seiner besonderen Meta auf viele positive Stimmen und einer großen Spielerzahl trifft, ist diese nur von kurzer Dauer. Üblicherweise geht eine Season ungefähr 3 Monate lang, Season: OG soll jedoch schon am 2. Dezember enden. Das ist in weniger als einem Monat.

Viele Fans wünschen sich deshalb, dass die OG-Map von Fortnite fest implementiert und als eigener Modus angeboten werden soll. So profitiert Epic weiterhin von den hohen Spielerzahlen, da viele die alte Map zum Zocken bevorzugen, so die Spieler. Ob Epic Games das wirklich tun wird, bleibt abzuwarten.

Ganz abwegig klingt der Plan nicht, doch mit einem neuen großen Modus könnten die Spieler eventuell auf längere Wartezeiten im Matchmaking rechnen. Es bleibt abzuwarten, was die Entwickler in Zukunft geplant haben.

Was haltet ihr von Chapter: OG, Season: OG? Seid ihr nur deshalb erneut in Fortnite zurückgekehrt oder spricht euch die alte Map nicht mehr an? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Fortnite tut genau das Gegenteil davon, was es sonst so gut macht – Und trifft total ins Schwarze