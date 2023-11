Fortnite ist mit Season 5 beliebter als je zuvor – Schlägt sogar die Nummer 1 auf Steam

Season 5 ist in Fortnite gestartet und mit ihr die Rückkehr der Map von Chapter 1. Ein bewegender Moment für die Community. So bewegend, dass sich viele dazu entschlossen haben den Battle Royale Shooter erneut zu besuchen. Der Besuch war jedoch so heftig, dass Epic seinen Rekord um seine Spielerzahlen gebrochen hat.

Wie verlief der Start von Season 5? Auch wir von MeinMMO waren zum Start von Season 5 live dabei und verfolgten so den Release der Season. Der Server Down begann um 08:00 Uhr in der Früh und endete um 14:00 Uhr. Danach folgten Warteschlangen bis spät in die Nacht. Hatte man es geschafft und konnte sich einloggen, durfte man auf den Genuss der neuen Map kommen.

Während jeder neuen Season kommt es vor allem nach dem großen Server Down zu Log-in Problemen und Warteschlangen. Doch die von Season 5 hatten andere Ausmaße und Grund dafür waren die riesigen Spielermengen. Die waren nämlich so hoch, dass sogar Counter-Strike 2 auf Steam alt aussieht.

Hier binden wir euch noch den Trailer zu Season 5 ein, falls ihr ihn verpasst haben solltet:

Fortnite bricht seinen Rekord – Ist beliebter als CS2

Wie viele Spieler haben sich eingeloggt? Mit dem Start von Season 5 wurde ein neuer Peak, also die Anzahl der meisten Spieler gleichzeitig, gebrochen. Der neue Rekord liegt jetzt bei 5.888.686 Spielern gleichzeitig (via fortnite.gg). Die Spieler wurden hier anhand des Programms fortnite.gg festgehalten.

Da Fortnite Multiplattform ist, ist es schwer herauszufinden, wie viele Spieler tatsächlich am Start waren. Wer erfolgreich einloggte, konnte an den einzelnen Modi ablesen, wie viele Spieler sich gerade dort herumtrieben, da Epic Games die Spielerzahlen für die einzelnen Modi im Menü offenlegt.

Die fast 6 Millionen Spieler erscheinen deshalb sehr plausibel. Da der Reboot der „Chapter 1“-Map zudem viele frische und ältere Fans des Franchises anlockt, kann man davon ausgehen, dass es stimmt.

Vergleicht man nun die Zahlen mit dem des beliebtesten Games auf Steam, nämlich CS2 ist Fortnite unschlagbar. CS2 befindet sich laut steamcharts.com auf einem All-Time Peak von 1.802.853 Spielern gleichzeitig. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was Fortnite mit Season 5 erreichen konnte.

Wie viele Spieler treiben sich jetzt in Fortnite rum? Bei dem Zeitpunkt, indem der Artikel geschrieben wurde (Stand, 04. November 11:29 Uhr), befinden sich laut Fortnite selbst rund 1,5 Millionen Spieler im Bauen- und 336,700 Spieler im Nicht-Bauen-Modus, Tendenz steigen. Gegen Abend sollten es dann mehr werden, da sich viele Spieler gemütlich für eine nostalgische Runde Battle Royale einloggen wollen.

Es ist jedoch faszinierend zu sehen, wie die Rückkehr einer einzelnen Map in Fortnite so viele Spieler anlocken kann. Sollte es sich halten, könnte das kommende Live-Event zum Ende von Chapter 4 gewaltige Ausmaße nehmen.

Bis dahin: wie findet, ihr es das Epic so viele Spieler zugelegt hat? Merkt ihr Bots noch in euren Lobbys? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

MeinMMO-Autor Christos hatte eine Meinung zu Season 5 und die betrifft den neuen Battle Pass: Hey Epic – Ist der Preis für den neuen Battle Pass in Fortnite euer Ernst?