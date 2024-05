Fortnite hüllt seine Map bald in pures Chaos, dank eines geheimen Live-Events

Fortnite hatte ein kurzes Live-Event für das bevorstehende Ende von Season 2 durchgeführt und dessen Folgen sollen, die Map ins Chaos stürzen. Ihr habt das Event verpasst? Dann liegt das daran, dass Epic Games es nicht angekündigt hat. Wir zeigen euch, was passiert ist.

Was war das für ein Live-Event? Tatsächlich handelte es sich hierbei um ein eher kleineres Live-Event. Die Statue vom Olymp lud sich über viele Tage hinweg elektrisch auf, um sich dann mit gewaltiger Wucht zu entladen. Das Ziel war die Büchse von Pandora. Wer sich ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt, weiß, dass die Büchse der Pandora Leid und Plagen in sich verschlossen hält – diese wurde aber durch die Kräfte der Statue geöffnet.

Obwohl das Live-Event einen großen Einfluss auf die kommende Map haben könnte, wurde sie nicht angekündigt. Sie lief im Hintergrund ab und nur wenige Spieler konnte sie bezeugen. Wir zeigen euch, was passiert ist.

Die Büchse der Pandora wurde geöffnet

Was ist im Live-Event passiert? Die göttliche Statue des Olymp lud sich gegen 20 Uhr deutscher Zeit auf, um auf ihre maximale Energiekapazität zu kommen. Als die Grenzen erreicht wurden, hob die Statue ihr steinernes Schwert in die Lüfte und schoss einen mächtigen Blitz in den Himmel, der dann die Büchse von Pandora traf.

Shiina, ein bekannter Leaker von Fortnite, hat für euch das kleine Live-Event aufgezeichnet:

Als die Büchse der Energie nicht mehr standhalten konnte, öffnete sich der Behälter und die Spieler wurden in die Luft befördert. Eine mächtige Energie schoss folglich aus der Büchse heraus und prallte an verschiedenen Orten ab, bis diese ihren Weg aufs Meer fand.

Diese böse Energie schlug am Rand des Horizonts mit einem Blitz ein und entwickelte daraufhin eine große Rauchwolke mit knisternd roter Energie. Als das Spektakel vorüber war, konnten die Spieler wieder am Battle Royale teilnehmen und gegeneinander antreten.

Ist das Live-Event vorbei? Ja und nein. Das Live-Event um die Statue wird so nicht mehr stattfinden. Dies war ein Event, welches nur einmalig um 20 Uhr deutscher Zeit am 16. Mai stattfand. Trotzdem hat sich das Problem um die Chaoswolke noch nicht geklärt. Diese bewegt sich immer näher auf die Fortnite-Map zu und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am 24. Mai die gesamte Map verschlingen, um dann Season 3 einzuläuten.

Bislang lässt sich noch nicht abklären, welche Wirkung diese Wolke auf die Map haben wird, doch eins lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Map wird bald ins Chaos gestürzt. Was glaubt ihr, was Epic Games für Änderungen in Season 3 geplant hat? Wird die Map auf den Kopf gestellt? Lasst es uns wissen! Mehr zu Chapter 5 Season 3 findet ihr in unserer Übersicht.