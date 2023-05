7 vs. Wild lädt deutsche Twitch-Steamer MontanaBlack, Elotrix, Knossi zu Season 3 ein – Aber nur einer ist dabei

YouTuber Fritz Meinecke nominierte gleich 3 Twitch-Streamer zur Teilnahme an der 3. Staffel seiner Survival-Show 7 vs. Wild. Bis Mitternacht des 30. April hatten die Nominierten Zeit, zuzusagen. MeinMMO sagt euch, wer dabei ist.

Was hat es mit den Nominierungen auf sich? Für die 3. Staffel seiner Survival-Show 7 vs. Wild änderte Survival-Experte Fritz Meinecke einige Regeln: Statt Einzelkämpfern gibt es diesmal Zweierteams, die dafür statt 7 Tagen ganze 14 Tage lang in der Wildnis ausharren müssen.

Im Gegensatz zur 2. Staffel wurden auch Leute eingeladen, die schonmal dabei waren: Twitch-Streamer Jens “Knossi” Knossala und YouTuber Sascha Huber wurden trotz ihrer Teilnahme bei der 2. Staffel nominiert.

Gleich geblieben ist hingegen die Art der Teilnehmer-Findung: Meinecke nominiert potenzielle Kandidaten öffentlich, ohne sie vorher privat kontaktiert zu haben. Diese haben dann Zeit, sich zur Nominierung zu äußern. Unter den glücklichen Nominierten war auch das Twitch-Duo Marcel “MontanaBlack” Eris und Carsten “Elotrix”.

Jetzt ist bekannt, wer von ihnen in Staffel 3 dabei sein wird.

7 vs. Wild: Fritz Meinecke nominiert 2 der größten deutschen Twitch-Streamer – Was sagt das „Rentner-Team“?

MontanaBlack machte es spannend

Wie sieht es bei Monte aus? Die Antwort von Twitch-Streamer MontanaBlack wurde besonders heiß erwartet. Immerhin ist der 35-Jährige einer der größten deutschen Streamer und viele seiner Fans hätten ihn gerne bei 7 vs. Wild gesehen.

Gleichzeitig machten sich die Fans nicht allzu viel Hoffnung: MontanaBlack hatte zwar großspurig geäußert, bei der 2. Staffel im tropischen Klima sofort dabei gewesen zu sein, Zuschauer vermuteten jedoch, dass da nicht viel dahinterstecke.

Immerhin hatte der Streamer schon bei seiner Nominierung zu Arctic Warrior, der Survival-Show des Gewinners aus Staffel 2, kalte Füße bekommen. MontanaBlack machte es spannend und spannte seine Fans bis zuletzt auf die Folter.

Gegen 20:40 am 30. April hatte selbst sein Team-Kollege und Kumpel Elotrix noch nichts von ihm gehört. Auch um 22:30, eineinhalb Stunden vor der Deadline, war MontanaBlack noch nicht zu einem Statement bereit.

Kurz darauf ließ MontanaBlack über Elotrix vermelden, dass er nicht dabei sei: Es sei wohl nicht die richtige Situation, man müsse ja ans Geschäftliche denken, das wären 2 Wochen Verdienstausfall. Wir haben euch den zugehörigen Clip hier eingebunden:

Wie reagierten die Fans? Auch, wenn die Absage für die Meisten wohl wenig überraschend kam, sind die Fans dennoch enttäuscht. Insbesondere, dass sich der Streamer um eine offizielle Absage drückte und Elotrix vorschickte, sorgt für Frust:

Hinzu kommt noch, dass somit auch Elotrix raus ist: Der Streamer hatte sich zwar für eine Teilnahme bereit erklärt, aber eben nur mit MontanaBlack.

Knossi und Sascha Huber wollen “Geschichte schreiben”

Wer ist dabei? Wenn MontanaBlack und Elotrix raus sind, bleibt nur noch Knossi, um die Twitch-Fraktion zu vertreten. Der 36-Jährige überraschte in Staffel 2 mit seinem Durchhaltevermögen und ist wohl für viele der “Sieger der Herzen”.

Auch Knossi und Sascha Huber ließen sich Zeit mit ihrer Antwort. Nach reiflicher Überlegung stand dann am Abend des 30. April fest: Die beiden sind dabei. Das Creator-Duo hat auf jeden Fall richtig Lust und macht jetzt schon ordentlich Stimmung, wie ihr in dem eingefügten Clip sehen könnt:

Wie kommt das an? Umso enttäuschter die Zuschauer von MontanaBlacks Absage waren, desto mehr feiern sie jetzt Knossi und Sascha Huber. Im Chat und auf Twitter zeigen sich die Fans begeistert. Knossi knackte sogar 60.000 Zuschauer in seinem Stream – so viel hatte er zuletzt im November, als die 2. Staffel von 7 vs. Wild ausgestrahlt wurde (via sullygnome).

Die Reactions, in denen Knossi die Folgen der Survival-Show kommentierte, machten ihn zwischenzeitlich zum meistgesehen deutschen Streamer. Es scheint also, als würde sich auch diesmal die Teilnahme für den Streamer lohnen.

Wie geht es jetzt weiter? Nach der Absage von 3 nominierten Teams muss Fritz Meinecke jetzt neue Kandidaten aufstellen. Ein guter Ersatz für MontanaBlack wäre wohl sein Twitch-Kollege Trymacs. Der macht seit längerem kein Geheimnis daraus, wie gerne er bei 7 vs. Wild dabei wäre.

Nachdem er keine Einladung zur 2. Staffel erhielt, plante er sogar kurzerhand seine eigene Survival-Show:

