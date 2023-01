Survival-Show von Twitch-Streamer Trymacs kommt super an – Doch Kritiker behaupten, er kopiere 7 vs. Wild

Nachdem der Twitch-Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler nicht bei der Survival-Show 7 vs. Wild mitmachen durfte, entwickelte er kurzerhand sein eigenes Format. Nun sind die ersten Folgen “Nerd in the Dirt” gelaufen und mit dem Erfolg kommen auch die Kritiker.

Was ist das für eine Show? Mit “Nerd in the Dirt” brachte der Twitch-Streamer Trymacs sein eigenes Survival-Format heraus. 4 absolute Survival-Anfänger – Trymacs und seine Kumpels – versuchen, sich durch die Wildnis zu schlagen.

Angeführt werden sie vom Ex-Soldaten Otto “Bulletproof” Karasch, der seine Survival-Expertise bereits bei der YouTube-Show 7 vs. Wild unter Beweis stellen konnte. Die erste Etappe für die Nerds war eine Durchquerung Finnlands bei bis zu -30°. Geplant sind noch weitere Staffeln in verschiedenen Klimazonen.

Neue Show von Trymacs schafft’s auf Platz 2 der YouTube-Trends

Wo läuft die Show? Die erste Folge von “Nerd in the Dirt” wurde am 26. Dezember auf dem YouTube-Kanal von Trymacs veröffentlicht und erhielt bereits über 1 Million Aufrufe. Das Video schaffte es sogar auf Platz 2 in den YouTube-Trends.

Mittlerweile wurden noch 2 weitere Folgen veröffentlicht. Trymacs hat damit gutes Timing bewiesen: Die letzte Folge von 7 vs. Wild lief am 29. Dezember, nun kann er die Lücke für Survival-Fans füllen.

Da ist aber auch schon der Haken: Bereits im Vorfeld hatte sich der Twitch-Streamer Kritik anhören müssen, er würde nur die erfolgreiche Survival-Show kopieren. Und auch unter der 1. Folge von Nerd in the Dirt fanden sich Kommentare im Stil von “7 vs. Wild auf Wish bestellt”, womit die Serie als billiger Abklatsch bezeichnet wird.

Nun gab Trymacs ein Statement zu den Kopie-Vorwürfen ab.

Trymacs: “Nur das Genre ist gleich”

Was sagt Trymacs zu den Vorwürfen? In einem Stream gab Trymacs nun ein Statement zu den Vorwürfen ab, er habe sich für Nerd in the Dirt an 7 vs. Wild bedient. Die Anschuldigungen weist der Streamer zurück, die beiden Formate hätten lediglich das Survival-Genre gemeinsam.

Zwar gibt Trymacs zu, dass er gerne bei der zweiten Staffel von 7 vs. Wild dabei gewesen wäre und Nerd in the Dirt nur ins Leben gerufen hat, weil das mit seiner Teilnahme nicht klappte. Trotzdem gebe es große Unterschiede zwischen den Serien:

Bei 7 vs. Wild sind die Teilnehmer in völliger Isolation auf sich gestellt, während die Nerds als Gruppe unterwegs sind

Die Teilnehmer von 7 vs. Wild haben alle mehr oder weniger Survival-Erfahrung, während Trymacs und seine Kumpels völlige Anfänger seien, die lediglich von einem Experten begleitet werden

In 7 vs. Wild geht es darum, an einem bestimmten Ort mit minimaler Ausrüstung zu überleben, bei Nerd in the Dirt soll täglich Strecke zurück gelegt werden, wofür auch Skier und Hundeschlitten verwendet werden

Außerdem sei das Klima ja ganz anders: 7 vs. Wild spiele in den Tropen, Nerd in the Dirt im eisigen Finnland

Zum letzten Argument muss allerdings gesagt werden, dass die erste Staffel von 7 vs. Wild Ende August 2021 in Schweden gedreht wurde. Da gab es zwar keine -30°, von tropischen Temperaturen war man jedoch weit entfernt.

Das Statement von Trymacs könnt ihr euch hier anschauen:

Kopie oder doch nur Mitläufer? Das sagen die Fans

Wie sehen die Zuschauer das Ganze? In den Kommentaren unter einem YouTube-Video von Trymacs’ Statement gibt es einige unterschiedliche Ansichten. Viele Fans des Streamers sehen kaum Gemeinsamkeiten zwischen den Formaten.

Sie witzeln, die Serien hätten lediglich den Survival-Experten Otto “Bulletproof” Karasch gemein, der auf diese Art jetzt schon den zweiten Urlaub geschenkt bekommen habe.

Andere erklären: Es ginge nicht darum, dass Trymacs die Sendung 1:1 kopiert habe. Stattdessen werfen sie ihm vor, vom Survival-Hype, den 7 vs. Wild ausgelöst hat, zu profitieren. Das sei aber auch nur Angebot und Nachfrage, schreibt ein Zuschauer (via YouTube).

Während sich Trymacs darauf vorbereitete, beim Dreh von Nerd in the Dirt in der finnischen Wildnis ums Überleben zu kämpfen, trieb ihn vor allem eine Sorge um: Was soll bloß aus seinem Account im Mobile-Game Clash of Clans werden? Zum Glück hatte er die passende Lösung parat und verpflichtete kurzerhand seine Freundin.

