Twitch-Streamer feiert 9 Zuschauer mit seiner Mum – Liebevoller Clip lässt seinen Kanal explodieren

Nathaniel “NateBosa” Barbosa streamte vor 9 Zuschauern auf Twitch. Dann lud er seine Mutter zu sich in den Stream ein. Die Interaktion der beiden ging viral und sorgte für Feelgood-Momente zum Jahresende.

Was ist das für ein Streamer? Der Amerikaner Nathaniel “NateBosa” Barbosa streamt seit Juli 2021 immer wieder auf Twitch. Dabei spielt er alles Mögliche. Von Einzelspieler-Titeln über Party-Games bis hin zu Shootern wie Fortnite oder Valorant. Oder er unterhält sich in “Just Chatting” mit seinen Zuschauern.

Im Schnitt sahen bis zu 12 Leute bei den Streams von NateBosa zu. Erste Erfolge feierte der Streamer auf einer völlig anderen Plattform: der Video-App TikTok. Dort ging nun ein Clip von einem Gespräch mit seiner Mutter viral und verschaffte NateBosa Tausende von Followern quasi über Nacht.

Coole Streamer-Mami feiert mit ihrem Sohn

Was war das für ein Clip? In einem Video vom 15. Dezember ist zu sehen, wie NateBosa seine Mutter in den Stream einlädt. Tatsächlich kommt sie kurz darauf zur Tür rein und die folgende Interaktion der beiden ist ein einziger Feelgood-Moment.

Es geht schon bei der Begrüßung los – die Mutter grüßt den Chat, wuschelt ihrem Sohn durch die Haare und gibt ihm einen Kuss. Dann stellt sie sich als “Nate’s Mum” vor, auch wenn sie natürlich eigentlich viel zu jung und zu cool dafür aussehe.

Der Streamer erklärt daraufhin, dass ihm gerade 9 echte Menschen zusehen und erntet dafür Anerkennung von seiner Mutter: “Keine Bots? Das ist großartig! […] Das ist, als würdest du mit 9 Leuten abhängen und musst nicht einmal das Haus verlassen”.

Als die Mutter schätzen soll, von wo aus die Leute ihrem Sohn zusehen, ruft sie zum Vergnügen der Zuschauer “Korea!”. NateBosa erklärt, das würde sie immer so machen, in ihrer Vorstellung hätte er 7.000 Zuschauer. Sie habe eben große Träume für ihren Sohn, erwidert die Mutter.

Den ganzen Clip könnt ihr euch hier auf Englisch ansehen:

Millionen sehen rührenden Mutter-Sohn-Moment

Wie verbreitete sich der Clip? Nachdem der Clip auf TikTok etwas Aufmerksamkeit gewonnen hatte, wurde er von anderen Outlets aufgegriffen. Das US-Magazin Dexerto teilte die Aufnahmen am 28. Dezember auf Twitter und veröffentlichte am nächsten Tag noch einen Artikel zu der Story (via Twitter).

Bei Dexerto erhielt das Video noch mal über 13 Millionen Aufrufe. Und immerhin einige dieser Leute machten sich direkt auf den Weg zum Twitch-Kanal von NateBosa. Quasi über Nacht bekam er über 32.000 neue Follower. Bei den Streams nach Verbreitung des Clips sahen bis zu 1.300 Leute gleichzeitig zu (via sullygnome).

Warum kommt der Clip so gut an? Mutter und Sohn wirken in dem Ausschnitt einfach wie grundsympathische, nette Menschen. Auch ihr Umgang miteinander wirkt angenehm: Die beiden scheinen ein gutes Verhältnis miteinander zu haben, der Sohn freut sich, seiner Mutter von seinen Erfolgen zu berichten und sie zieht ihn zwar ein bisschen auf, feiert aber doch mit ihm.

Das trifft bei den Zuschauern einen Nerv: Viele finden es schön, wie “supportive” die Mutter ist oder schreiben, sie hätten auch gerne so eine Mutter gehabt.

Auch die positive Sichtweise des Duos kommt gut an. So vergleichen sie die 9 Zuschauer, die NateBosa zu dem Zeitpunkt hat, mit einem Raum, in dem sich ebenso viele Leute aufhalten und stellen fest, dass das schon eine ganze Menge ist. Das sei eine großartige Art, darüber nachzudenken, schreibt ein TikTok-User (via TikTok).

Mittlerweile gibt es einen neuen Clip, in dem NateBosa und seine Mutter auf 1.000 Zuschauer reagieren. Der erhielt bereits 42.000 Aufrufe in 2 Tagen (via Twitch).

Die Macht von TikTok

Warum ist das spannend? Neben einem rührenden Moment zeigt der Clip auch eindrucksvoll, welchen Einfluss soziale Medien haben.

Die Story wurde mittlerweile auch vom Journalisten Jake Lucky aufgegriffen. Auf Twitter postete er mehrmals über NateBosa und seine Mutter und verfolgte, wie die Follower- und Zuschauer-Zahlen des Streamers in die Höhe schossen. Das sei die Macht des Internets, so Jake Lucky.

Tatsächlich gibt es immer wieder solche Geschichten, in denen Leute über Nacht ungeahnte Berühmtheit erlangen. Manche Leute scheinen es mit verrückten Stunts darauf anzulegen, viral zu gehen, anderen passiert es einfach so.

Was es am Ende schafft, viral zu gehen, ist dabei immer ein bisschen unberechenbar. Gerade TikTok, das von vielen Millennials lange eher mit Skepsis betrachtet wurde, scheint sich zu einem geeigneten Medium für solche Erfolge zu entwickeln:

