CoD Warzone 2: Millionen feiern einen Twitch-Streamer, der sich auf TikTok als 10-Jähriger ausgibt – „Muss bald ins Bett“

Aktuell finden sich auf seinem Kanal einige Shorts mit mehreren Millionen Views, sowie zwei längere Videos mit jeweils über 100.000 Aufrufen. Vielleicht kann sich slater so bald tatsächlich der E-Sport-Organisation FaZe Clan anschließen – darüber witzelt er bereits seit längerem (via Twitter ).

Wie geht es weiter? slater ist offenbar entschlossen, den viralen Erfolg in ein langfristigeres Konzept umzuwandeln. So begann er im Dezember, Videos auf YouTube hochzuladen und behauptet, innerhalb von 7 Tagen 100.000 Subscriber erreicht zu haben (via Twitter ).

Wie kommt das an? Auf TikTok begeistern die lustigen Clips von slater Millionen von Zuschauern. Sein erfolgreichstes Video hat über 32 Mio Aufrufe (via TikTok ), andere liegen im ein- bis zweistelligen Millionenbereich.

Was ist das für ein Typ? slater streamt schon seit 2018 auf Twitch, so richtig aktiv ist er aber erst seit Juni 2020. Er streamt zwischen 120 und knapp 200 Stunden pro Monat, erreichte damit bislang aber nur Zuschauer im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Streamer Slater Kodish zockt als “slater” seit 2020 Call of Duty Warzone auf Twitch . Der große Erfolg blieb dabei bislang aus. Doch jetzt könnte sich das ändern, denn Clips, in denen sich slater als 10-Jähriger ausgibt und absurde Sachen sagt, erreichen gerade ein Millionen-Publikum auf TikTok.

