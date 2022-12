WoW Dragonflight ist so gut, dass Shooter-Gott shroud seinen Kanal auf Twitch dafür riskiert

Den Twitch-Streamer Michael “shroud” Grzesiek (28) verbinden die meisten eher mit Spielen wie CS:GO und Valorant. Damit machte er sich einen Namen als Shooter-Gott und “menschlicher Aimbot”. Doch der 28-Jährige ist auch ein leidenschaftlicher WoW-Nerd – offenbar zum Leidwesen seiner Zuschauer.

shroud hat sich als Shooter-Streamer eine riesige Community aufgebaut. Nach Followern ist er der viertgrößte englischsprachige Streamer von Twitch, im Durchschnitt sahen ihm dieses Jahr 18.231 Menschen zu (via sullygnome).

Shooter-Fans kennen den 28-Jährigen vielleicht noch aus seiner Zeit bei dem E-Sport-Team von Cloud9, mit dem er in CS:GO aktiv war. Mittlerweile ist er vor allem als Streamer bekannt und glänzt auf Twitch mit seinen Skills. So entstand die Legende von shroud als “menschlicher Aimbot”, auch wenn sein Comeback als E-Sportler nicht so gut verlief.

Das Herz von shroud schlägt derweil für World of Warcraft. Seit Release der neuesten Expansion Dragonflight zeigte shroud schon über 100 Stunden im Stream – seine Zuschauer wollen das aber gar nicht sehen.

Die Dreiecksbeziehung zwischen WoW, shroud und seinen Fans

Wie ist die Beziehung von shourd zu WoW? shroud liebt WoW: Im Lauf seiner Karriere hat er schon über 1.000 Stunden aus Azeroth gestreamt. Doch seine Fans teilen diese Liebe nicht wirklich. Bereits 2019 soll shroud bis zu 3.000 Subscriber verloren haben, als er WoW Classic zockte.

Was ist das Problem? Seit dem Release von Dragonflight hat WoW shroud wieder fest im Griff und die Geschichte scheint sich zu wiederholen: In seinem Stream vom 19. Dezember sahen bis zu 16.000 Menschen zu, wie shroud Overwatch 2 zockte.

Mit Valorant erreichte er noch bis zu 14.900 Zuschauer – als shroud dann zu WoW wechselte, sahen nur noch 11.300 zu, im Schnitt waren sogar nur noch 8.000 Zuschauer dabei. So soll das häufiger ablaufen – wenn es nach seinen Fans geht, soll shroud wohl alles spielen, nur kein WoW. Durchschnittlich sehen ihm dabei nur halb so viele Leute zu, wie bei Valorant (via sullygnome).

shroud sagt: „Mir doch egal“

Wie geht shroud mit der Situation um? Der Streamer scheint das alles ziemlich gelassen zu sehen. Er ist wohl schon zu lange dabei, um sich von fluktuierenden Zuschauerzahlen groß aus der Ruhe bringen zu lassen. Oder die Liebe zu WoW ist einfach zu stark:

Valorant ist nicht schlecht. Es ist nur, es ist einfach nicht WoW. World of Warcraft ist mein liebstes Spiel überhaupt. Es killt meinen Kanal, aber es ist mir verdammt egal, weil ich Loot in dem Spiel kriege, das ich liebe.

Ein Ende der WoW-Streams von shroud ist also nicht in Sicht. Völlig erfolglos ist er damit nicht: Immerhin ist shroud gerade in der Top-10 der meistgesehen englischsprachigen Streamer zum MMORPG (sullygnome).

Privat zockt shroud auch gerne mal fremd, wie etwa mit dem Sammelkartenspiel Marvel Snap. Seine Neugier und sein Ehrgeiz verleiteten ihn kürzlich dazu, zu unlauteren Methoden zu greifen. Doch shroud ist einfach eine zu ehrliche Haut: Nach seiner Schummel-Aktion plagte den Streamer ein schlechtes Gewissen.

