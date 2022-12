Twitch-Streamerin tut so, als schreie sie ihr Team an – Löst große Diskussion aus: „Bei Tyler1 stört das niemanden“

Die kanadische Streamerin Angela “AriaSaki” Don spielte auf Twitch ein paar Runden Overwatch 2. Ein Clip dieses Streams, in welchem die Streamerin lautstark nach einem Healer fordert, machte daraufhin die Runde. Die Streamerin wehrte sich, nachdem es zu dem Clip einige ziemlich fiese Kommentare gab.

Was ist das für ein Clip? In dem Clip vom 20. Dezember schreit AriaSaki, sie habe nur noch 8 Health und brauche dringend einen Healer. Dabei kreischt die Streamerin ziemlich rum. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Healer ihres Teams jedoch bereits außer Gefecht gesetzt, was in der Kill Cam im Clip auch deutlich zu sehen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Clip sorgt für Diskussionen über Doppel-Standards

Wie fielen die Reaktionen aus? Der Clip sammelte bereits knapp 92.000 Aufrufe (Stand: 21. Dezember, 15:15) und ist damit einer der meistgesehenen Clips der Streamerin (via Twitch Tracker). Das Video wurde auch im LivestreamFail-Subreddit geteilt, der größten Community zum Thema Streaming auf reddit.

Auf reddit erhielt der Clip fast 200 Kommentare. Viele davon warfen AriaSaki vor, dass sie die Situation nicht richtig überblickt und ihre Healer zu Unrecht angeschrien zu habe. Aus diesem Verhalten zogen manche User dann Schlüsse über die Fähigkeiten der Streamerin und schrieben, sie sei eben eine Bronze-Spielerin und auf einem recht niedrigen Rang.

Was war die Diskussion? Einige reddit-Nutzer fanden diese Darstellung jedoch ziemlich ungerecht. Männliche Streamer würden häufig lauter werden oder sich toxisch gegenüber ihren Mitspielern verhalten. Das würde aber nicht bei den LivestreamFails gepostet werden und nicht so negative Reaktionen erhalten.

So schreibt ein reddit-Nutzer:

“Tyler1 macht genau das Gleiche 500 mal in einem Stream. Warum sind die Kommentare in diesen Threads so positiv aber hier ist es das Gegenteilt?” reddit-user redwink62

Tatsächlich haben einige große Streamer wie der bekannte LoL-Troll Tyler1 ihre Ausraster zu ihrem Markenzeichen gemacht. Tyler1 war sogar so toxisch unterwegs, dass er zum Start von Overwatch 2 bereits im Chat gesperrt war, bevor er überhaupt ein einziges Match bestreiten konnte. Auch bei dem Streamer DrDisrespect gehören die Ausraster einfach dazu.

Streamerin sagt, alles sei nur Entertainment

Was sagt AriaSaki selbst dazu? Auf Twitter äußerte sich die Streamerin zu dem Clip. Sie war mit der Darstellung auf reddit nicht einverstanden und wollte deshalb einige Sachen klar stellen.

So erklärte AriaSaki, sie habe durchaus gewusst, dass ihre Healer schon tot waren. Die hätten von der Aktion aber auch gar nichts mitbekommen, da sie den Voicechat wohl grundsätzlich deaktiviert hat. Es handle sich einfach um Entertainment für ihre Zuschauer und sie sei nur in einer etwas albernen Stimmung gewesen.

Die Streamerin fordert, dass man Mädchen Spaß haben und ragen lassen soll (via Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dass aufgrund des Clips ihre Kompetenz infrage gestellt wurde, stört AriaSaki wohl besonders: schließlich spiele sie ja nicht mit ihrem Main.

Auch andere Streamerinnen kämpfen immer wieder damit, dass ihr Können angezweifelt wird. Die CoD-Streamerin Nadia hatte bereits mehrfach mit Cheating-Vorwürfen zu kämpfen.

Asmongold fordert permanenten Bann der größten Streamerin zu CoD: „Erstaunlich, dass Twitch sich damit schwertut“