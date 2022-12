Twitch-Streamerin veröffentlicht persönliche Daten eines Zuschauers, wird gebannt – Asmongold fordert härtere Strafe

Die 22-jährige Nadia Amine ist die meistgesehene Streamerin zu Call of Duty auf Twitch. Nun erhielt sie ihren ersten Bann, weil sie den Namen eines Zuschauers im Stream teilte. Dem MMORPG-Streamer Asmongold geht das nicht weit genug, er nimmt Twitch in die Kritik.

Wer ist die Streamerin? Nadia Amine, die auf Twitch nur unter ihrem Vornamen auftritt, ist die meistgesehene CoD-Streamerin nach Zuschauer-Stunden. In den letzten 7 Tagen schaffte sie es auf Platz 8 aller Streamer zu Call of Duty: Warzone 2 weltweit (via sullygnome).

Doch der Erfolg von Nadia ist umstritten: Seit Monaten wehrt sich die Streamerin gegen Cheating-Vorwürfe. Jetzt spitzte sich die Situation zu. Nadia teilte den Namen eines Zuschauers in ihrem Stream, der ihr viel Spaß beim Cheaten gewünscht hatte und kassierte dafür einen Bann.

Streamerin wehrt sich gegen Cheating-Vorwürfe, wird gebannt

Was war das für ein Bann? Am 15. Dezember wurde Nadia für 14 Tage von Twitch gesperrt. Für die Streamerin ist es der erste Bann. Die Gründe waren zunächst nicht bekannt. Nadia selbst teilte nur mit, sie sei für das Teilen persönlicher Informationen gebannt worden, was auch immer das bedeute.

Warum wurde Nadia gesperrt? Mittlerweile ist bekannt, dass Nadia den Bann kassierte, weil sie den Klarnamen eines Zuschauers in ihrem Stream teilte. Die 22-Jährige erklärte, sie erhalte des Öfteren Spenden über 1 US-Dollar, die von einer Hass-Botschaft begleitet werden würden.

In diesem Fall hatte ihr ein Zuschauer unter dem Namen “Daddyslayer” einen Dollar gespendet und dazu geschrieben “viel Spaß beim Cheaten”. Was der Zuschauer jedoch nicht wisse, so Nadia, ist, dass Paypal ihr die vollständigen Namen ihrer Spender anzeige.

Nadia nutzte die Gelegenheit, um sich bei dem Zuschauer für seine Spende zu bedanken – dabei verwendete sie wiederholt seinen Klarnamen und forderte ihn auf, etwas anderes mit seiner Zeit anzustellen.

Aus welchem Grund auch immer du das tust, ich hoffe, du findest die Zeit, etwas mit deinem verdammten Leben anzufangen. Denn jetzt siehst du aus, wie ein verdammter Idiot.

Der YouTube-Kanal Warzone Part 2 teilte den betreffenden Clip, wobei der Name des Zuschauers zensiert wurde.

Von den veranschlagten 14 Tagen musste Nadia jedoch keinen ganzen Tag absitzen: Bereits nach 6 Stunden wurde die Streamerin entsperrt. Das führt nun zu heftigen Diskussionen, viele fordern eine härtere Strafe. Auch größere Content Creator schalten sich ein.

Asmongold kritisiert Twitch für lasche Strafe

Wie sieht die Diskussion aus? Auf Twitter werden der Bann und dessen Aufhebung heftig diskutiert. Die Unterstützer von Nadia sind der Auffassung, die Streamerin habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Schließlich würden viele Leute freiwillig ihre vollständigen Namen auf Twitch angeben (via Twitter).

Andere halten die Länge des Banns für unverhältnismäßig: Content Creator würden für sexuell explizite Handlungen kürzer gesperrt als Nadia. Die Bann-Politik von Twitch steht seit Längerem in der Kritik, ein Twitter-Nutzer sagt, Sperrungen auf der Plattform seien absolut willkürlich (via Twitter).

Kritiker sehen in Nadias Aktion jedoch Doxing und somit ein ganz klares Vergehen, welches härter bestraft werden sollte.

Was ist Doxing? Bei dem Begriff handelt es sich um eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen “Dropping Documents”. Gemeint ist das Veröffentlichen identifizierender Informationen zu einer Person im Internet.



Das kann der vollständige Name sein, aber auch detailliertere Informationen wie die Adresse, Kontaktdaten oder sogar Finanzinformationen. Das Ziel ist es meistens, Opfer bloßzustellen, sie zu bedrohen oder ihnen anderweitig zu schaden (via



Doxing kann gezielt gegen politische oder persönliche Gegner eingesetzt werden und kann unter Umständen sogar strafbar sein, je nachdem, wie man an die Informationen gekommen ist und welche Folgen es gibt (via Bei dem Begriff handelt es sich um eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen “Dropping Documents”. Gemeint ist das Veröffentlichen identifizierender Informationen zu einer Person im Internet.Das kann der vollständige Name sein, aber auch detailliertere Informationen wie die Adresse, Kontaktdaten oder sogar Finanzinformationen. Das Ziel ist es meistens, Opfer bloßzustellen, sie zu bedrohen oder ihnen anderweitig zu schaden (via Polizei-Beratung ).Doxing kann gezielt gegen politische oder persönliche Gegner eingesetzt werden und kann unter Umständen sogar strafbar sein, je nachdem, wie man an die Informationen gekommen ist und welche Folgen es gibt (via AVG ).

Was sagt Asmongold? Unter einem Twitter-Post des Journalisten Jake Lucky zu Nadias Bann äußerte sich auch der MMORPG-Streamer Asmongold. Er ist einer der größten Streamer auf Twitch, scheut sich jedoch nicht davor, die Plattform scharf zu kritisieren.

Asmongold sagte, er habe den Clip gesehen. Für ihn stehe es außer Frage, dass Nadia permanent gesperrt werden sollte. Es sei erstaunlich, dass Twitch überhaupt Schwierigkeiten mit der Entscheidung hätte.

Wie geht es weiter? Asmongold hat offenbar vor, die Angelegenheit selbst zu lösen: in einem Stream forderte er seine Community dazu auf, den Kanal von Nadia zu melden, sodass sie wenigstens für ein paar Monate gebannt wird (via Twitch).

Aktuell ist der Kanal Nadia nicht gesperrt, sie war jedoch seit dem Vorfall nicht mehr online.

Die Bann-Politik von Twitch gilt als undurchsichtig. Nicht immer ist klar, was der Auslöser für einen Bann ist. Zuschauer und Streamer können oft nicht verstehen, in welchem Verhältnis die Schwere des Vergehens und die Länge der Sperrung stehen. Kürzlich erwischte es auch den größten Polit-Streamer der Plattform:

