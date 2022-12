Twitch bannt seinen größten Polit-Streamer, der glaubt, er kennt den Grund: „Absolut erbärmlich“

Hasan „HasanAbi“ Piker (31) gehört zu den größeren Streamern auf Twitch. Er ist vor allem als politischer Kommentator aktiv und verortet sich im linken Spektrum. Nun erhielt er einen Bann für eine Urheberrechtsverletzung, doch er glaubt, den wahren Grund zu kennen.

Um diesen Bann geht es: Der Stream von HasanAbi wurde am 6. Dezember plötzlich beendet. Seitdem lässt sich der Kanal des Politik-Streamers nicht mehr aufrufen. Man erhält dort nur die Meldung, Inhalte des Kanals seien auf Anfrage des Urheberrechtsinhabers entfernt worden (via Twitch).

Auf Twitter bestätigte HasanAbi kurz darauf den Bann und teilte eine Benachrichtigung, die er von Twitch erhalten hat. Aus der Nachricht geht hervor, dass der Streamer aufgrund einer Urheberrechtsverletzung gebannt und die betreffenden Inhalte entfernt wurden. Der Bann soll 48 Stunden lang anhalten.

HasanAbi vermutet jedoch einen ganz anderen Grund hinter dem Bann und glaubt, er sei aufgrund seiner politischen Meinung ins Visier genommen worden.

Welcher Stream war der Auslöser? Als HasanAbi vom Bannhammer erwischt wurde, streamte er gerade ein Interview mit dem kontroversen Rapper Kanye West alias „Ye“. Dieser war zuletzt durch Aussagen aufgefallen, in denen er positiv über Adolf Hitler gesprochen hatte.

Das Interview wurde durchgeführt von Gavin McInnes, dem Gründer der rechtsextremen Organisation Proud Boys. McInnes befindet sich laut eigener Aussage auf einer Mission, Ye davor zu bewahren, zu einem Antisemiten zu werden (via TheDailyBeast).

Das Interview wurde auf McInnes‘ Video-Plattform Censored.TV gezeigt und befindet sich hinter einer Paywall.

Welchen Grund vermutet HasanAbi? Wie der Streamer auf Twitter mitteilte, sei sein Kanal als einziger dafür gebannt worden, das Interview übertragen zu haben. Doch damit nicht genug: Ray Aguilar, der technische Direktor von Censored.TV soll die Sperrung persönlich veranlasst haben.

HasanAbi glaubt, aufgrund seiner Kritik an rechtem Gedankengut ins Visier der Verantwortlichen hinter dem Interview geraten zu sein.

lmao the free speech defenders own cto himself issued the takedown (just for my channel btw) 🤔 pic.twitter.com/k6cqBBz1K5