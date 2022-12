Sido leakt neuen Song von Twitch-Streamer Tanzverbot – Rappt erstmals in einer echten Sprache

Bereits in der Vergangenheit hat Tanzverbot gerappt, dabei jedoch in einer erfundenen Sprache gesprochen. In dem neuen Song rappt er erstmals in Deutsch, einer echten Sprache.

Was hat Sido geleakt? Wie das Online-Magazin hiphop.de berichtet, war Sido in einem Twitch-Stream von JAM FM zu Gast, als er einen neuen, unveröffentlichten Song des Streamers Tanzverbot über sein Smartphone abspielte.

