Twitch-Streamer Tanzverbot erklärt, wie er zu seiner Freundin kam – Sie sagt nur: „Unangenehm“

Der deutsche Twitch-Streamer, Killian „Tanzverbot“ Heinrich, hat in einem Twitch-Stream erklärt, wie er und die Streamerin QuiteLola zusammenfanden. Aber offenbar löst das eine kleine Krise aus. Denn er legt nahe, die Frau sei mit ihm nur zusammen, weil er so erfolgreich auf YouTube ist.

Was sagt er? In einem Stream vom 31. Oktober waren Tanzverbot und QuiteLola offenbar in Halloween-Stimmung, sie schminkten einander vor der Kamera.

Es schien locker zuzugehen und Tanzverbot las gut gelaunt eine Nachricht aus dem Chat vor:

„Ey Tanzi, wie hast du es geschafft, eine Frau wie Lola zu finden?“ Na ja, ich hab ‘ne Million Abos auf YouTube. Ha … so weiter geht’s, oder?

Wie reagiert Lola? Lola verschloss währenddessen die Augen und schien tief durchzuatmen. Als sich Tanzverbot ihr zuwendet, merkt er, dass etwas nicht stimmt, fragt: „Hab ich was Falsches gesagt?“, doch Lola sagt lediglich „Unangenehm“ und wechselt das Thema.

Offenbar wird Tanzverbot in dem Moment klar, dass er Lola unterstellt hat, diese sei nur mit ihm zusammen, weil er „berühmt“ ist.

Tanzverbot scheint die Situation dann retten zu wollen, sagt: „Das war doch nur Spaß. Ich weiß doch, dass wir mehr füreinander empfinden“ – aber da stößt er er auf Granit.

„Wir müssen jetzt on Stream nicht über Gefühle“ reden“, bekommt er als professionelle Antwort.

Clip geht auf TikTok viral: Macht Erfolg Männer attraktiver?

Warum ist das so spannend? Ein TikTok-Clip dieses Augenblicks hat mittlerweile über 1,1 Million Aufrufe und fast 700 Kommentare erzielt (via tiktok).

Das ist ein Thema, das unterschwellig in der Gesellschaft auf allen Ebenen diskutiert wurde. Auch im Kosmos von Twitch ist es ein Thema: Macht Erfolg Männer attraktiv für Frauen?

Das ist ein Thema, das US-Komiker Bill Burr in einer berühmt gewordenen Stand-Up-Nummer aufgegriffen hat: Erfolgreiche Sportler wie Tiger Woods könnten sich gar nicht vor attraktiven Frauen retten, die sich ihm an den Hals werfen (via youtube).

Denn genau das legt Tanzverbot mit einer Aussage ja nahe: Eine attraktive Frau interessiert sich nur für ihn, weil er erfolgreich ist.

Die Diskussion spiegelt dieses Thema wider:

Gerade männliche Nutzer von TikTok sagen, Tanzverbot sei eben „Realist“, das sei gut. Die Leute glauben, eine Frau wie Lola sei tatsächlich nur mit ihm zusammen, weil er so erfolgreich ist. Der sei „am Boden geblieben“

Andere aber sagen: Das sei schon eine oberflächliche Art, das zu betrachten. Lola und Tanzverbot hätten viel gemeinsam, würden etwa den trockenen Humor teilen.

Für viele ist die Situation aber auch tatsächlich schlicht „Unangenehm.“

In derselben Situation wie Tanzverbot waren zwei große US-amerikanische Twitch-Streamer. Sowohl Fortnite-Crack Tfue, wie auch WoW-Nerd Asmongold waren zeitweise mit Instagram-Influencerinnen oder Beauty-Streamerinnen zusammen: auf den ersten Blick sehr ungewöhnliche Paare.

Bei beiden Paare hielt die Beziehung nicht lange. Die Frauen wollten eher in aufregenden Städten wie Los Angeles leben, die beiden Streamer aber in ihren jeweiligen Wohlfühlorten bleiben, wo sie aufgewachsen sind.

Ungewöhnliches Paar damals: asmongold und Pink Sparkles.

Gerade um Asmongold gab es eine große Diskussion. Der dürfe gar keine Freundin habe, denn dann würde er den Kontakt mit den Fans verließen, hieß es, denn die seien ja auch Single:

