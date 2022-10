Deutsche Twitch-Streamerin wird in den USA auf offener Straße verfolgt, bedrängt, beschimpft

Die deutsche Twitch-Streamerin quiteLola ist IRL-Streamerin und damit ständig in Kontakt mit fremden Leuten. Auf einem US-Trip besuchte sie die TwitchCon in San Diego und war auch in Los Angeles auf dem „Walk of Fame“. Aber in LA hatte sie eine Erfahrung mit einer aufgebrachten Passantin, die ihre Privatsphäre verletzt sah und die Fassung verlor.

Wer ist die Streamerin?

quiteLola ist eine erfolgreiche, deutsche Twitch-Streamerin, die in den letzten Monaten auf Twitch stark gewachsen ist. Sie ist erst seit 2021 auf der Plattform – wenn man jedoch nur die letzten 90 Tage betrachtet, gehört sie bei den durchschnittlichen Zuschauern zu den größten deutschen Streamerinnen auf Twitch und liegt nur knapp hinter AnniTheDuck.

Sie streamt aber keine Games, sondern macht vor allem „IRL-Streams“ – das ist so mit das Gefährlichste, was man sich auf Twitch vornehmen kann, weil man keine Kontrolle über die Situation hat.

Wir haben auf MeinMMO das letzte Mal über quiteLola berichtet, als sie im Zuge der gamescom 2022 zwischen die Fronten einer Auseinandersetzung geriet. Sie versuchte, den aufgebrachten Tanzverbot zu beschwichtigen und bekam dabei selbst etwas ab.

Das war jetzt die Situation in den USA: quiteLola war auf dem „Walk of Fame“ in Los Angeles, eine beliebte Touristenattraktion.

Dort machte sie einen IRL-Stream, filmte sich also selbst. Aber eine Passantin fasste „Frau mit Kamera“ offenbar als Spionage-Angriff gegen ihre Person auf und flippte aus.

Wie man in einem 53-sekündigen Clip auf Twitch sieht, läuft die Frau in Rage der deutschen Streamerin hinterher und fordert sie auf, „mit dem Filmen aufzuhören und das Video zu löschen.“

Offenbar glaubt die Frau, sie sei gegen ihren Willen gefilmt worden. Sie beschimpft die Streamerin als „Schlampe“ und lässt nicht von ihr ab.

Die Streamerin solle jetzt auf der Stelle und sofort das Video löschen. Sie sei ja wohl verrückt, sie einfach zu filmen. quiteLola ist die Situation sichtbar unangenehm und es wird von Sekunde zu Sekunde unangenehmer.

Die deutsche Streamerin versucht die Situation zu entspannen, einfach wegzugehen, doch die Frau verfolgt sie weiter, nennt die Streamerin wieder eine Schlampe und „verrückt“. Als quiteLola nach der Polizei ruft, stimmt die Frau aufgeregt zu: Ja, die Polizei muss eingeschaltet werden. Dass andere Leute der Streamerin noch beistehen, leuchtet der Passantin so gar nicht ein.

Wie löst sich die Situation dann auf? Die Streamerin suchte die Nähe zu Leuten, die dort etwas zu sagen haben, erklärte die Situation und bat um Hilfe. Um die Frau wurde sich dann offenbar gekümmert, sodass die Streamerin ihre Arbeit fortsetzen konnte.

Passiert sowas häufiger? „IRL“-Streams sind wirklich ein permanenter Gefahrenherd für die Leute, die streamen. quiteLola hat sich da schon öfter in unangenehmen Situationen wiedergefunden. Aus dem Januar 2022 machte ein Fall Schlagzeilen, als sie ein Passant ungefragt küsste.

IRL-Streams waren mal der Ursprung von Twitch

Was sind diese IRL-Streams? „IRL“-Streams bezeichnen auf Twitch Streams, die im „echten Leben“ (In Real Life) stattfinden. Meistens werden diese Streams unter der Kategorie „Just Chatting“ verbucht, der größten Kategorie auf Twitch – größer als jedes Spiel.

Es sind Streams, die ohne Skript oder großes Konzept funktionieren: Eine Person begibt sich in die Öffentlichkeit und filmt, was ihr dort passiert.

Viele Streamer und Streamerinnen nutzen IRL-Streams heute für touristische Reise- oder Sightseeing-Trips, die zusätzlich auf Instagram und anderen „Social Media“-Kanälen bebildert werden: Also für klassischen „Influencer“- oder auch Fashion-Content, wo es um die Person selbst und beeindruckende Motive geht. Man lässt die Zuschauer an seinem Leben teilhaben, das viel aufregender und schillernder zu sein scheint, als der Alltag der Follower.

quiteLola zeigte sich etwa mit der Streamerin Amouranth auf Twitter:

Es gibt aber auch Streamer, die einfach ihr Leben filmen, und sich in alltäglichen Situationen zeigen, etwa beim Einkaufen.

Die Ursprünge von Twitch liegen ursprünglich in diesen Streams: Die ersten Jahre von Twitch hieß der Dienst noch „Justin.tv“: Einer der Gründer von Twitch, Justin Kan, war damals 23 Jahre alt und übertrug sein Leben 8 Monate lang 24/7 über den Sender.

Das IRL-Streamen auf Twitch wurden unter anderem durch den Streamer „IcePoseidon“ bekannt, der damit aber ganz andere Absichten verfolgte:

