Typ von der Straße erklärt Twitch-Streamerin, wie lächerlich ihre Karriere eigentlich ist

Die Twitch-Streamerin Yoomjii „Jinnytty“ ist derzeit in Malaysia unterwegs. Während eines Livestreams traf sie dabei einen Mann auf der Straße, der ihr erstmal erklärte, wie lächerlich ihre Karriere sei. MeinMMO berichtet von dem Vorfall.

Wer ist die Streamerin?

Jinnytty ist offizielle Twitch-Partnerin. Sie besitzt derzeit rund 737.000 Follower und 5.377 Abos auf der Plattform. Im Schnitt schhauten ihr in den letzten 30 Tagen 5.640 Leute bei ihren Livestreams zu.

Sie ist derzeit auf Reisen durch verschiedene Länder und nimmt ihre Zuschauer mit auf die verschiedensten Abenteuer. Die Streamerin war zuletzt Bungee-Jumpen und in einem Wildwasserpark auf schnellen Rutschen.

Einige ihrer Erlebnisse hält sie zudem auf ihrem YouTube-Kanal fest, der bisher über 300.000 Abonnenten generierte.

In einem vergangenen Stream lief sie durch die Straßen von Malaysia, dabei traf sie auf einen englischsprechenden Mann, der nicht wirklich überzeugt von ihrer Karriere als Twitch-Streamerin war.

Lust auf mehr Skurriles? Dann schaut euch die Geschichte zum beliebtesten Clip auf Twitch an:

„Schande, Schande!“

Was sagte der Mann zu Jinnytty? Die Konversation begann zunächst recht harmlos und die beiden tauschten aus, woher sie stammen. Er stellte sich als „Dan“ vor. Als der Mann jedoch feststelle, dass Jinnytty jede Sekunde filmte und dabei live war, fragte er: „Wie viel Geld bringt dir das gerade?“

Die Streamerin antwortete diplomatisch und meinte, dass es manchmal mehr und manchmal weniger sei. Darauf entgegnete Dan: „Ich denke, das sollte nicht so viel Geld bringen.“ Jinnytty zeigte sich überrascht und fragte, warum. Der Mann verstehe nicht, wieso man ihr dabei zusehen sollte, wie sie nachts durch die Straßen läuft.

Hier könnt ihr einen kurzen Clip des Vorfalls ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

„Dir schauen doch nur alte einsame Männer aus Deutschland zu“

Das hielt der Mann von ihrer Twitch-Karriere: Jinnytty erklärte ihm: „Es ist so: Ich bin eine Reise-Streamerin und nicht jeder kann die Welt bereisen.“

„Ich denke, jeder kann die Welt bereisen“, antwortete Dan auf die Aussage und fuhr fort: „Was macht deinen Reise-Stream denn besonders?“ Darauf konnte die Streamerin nicht wirklich etwas erwidern und zögerte.

Dan sagte weiterhin, dass die meisten Zuschauer sicherlich alte, einsame Männer seien, die aus Deutschland kommen. Seiner Ansicht nach mögen Deutsche „ziemlich merkwürdige Dinge“.

Er fragte dann: „Das ist aber nicht so, wie du dein Leben normalerweise führst, oder?“

„Das ist meine Karriere!“, äußerte Jinnytty prompt.

„Ehrlich? Macht dich das nicht traurig? (…) Du läufst mit einem Kamera-Stativ herum? Das ist deine Karriere? Schande, Schande!“, rief der Mann.

Jinnytty meinte, dass das das Coolste sei, was man tun könne, aber Dan ließ sich von seiner Meinung nicht abbringen und sagte: „Das ist alles, was falsch in eurer Generation ist.“ Er verstand nicht, was so besonders an ihrer Karriere sei und warum Leute ihr dabei zusehen, wie sie mit einem Handy herumlaufe.

Der Mann kam zu dem Schluss: „Ich meine, du bist sehr heiß, ich denke, das ist die Antwort.“

Die Streamerin sah das anders: „Es ist nicht NUR das, es gibt eine Menge heißer Leute im Internet.“

Dan holte dann zu einem Rundumschlag aus: „Ja, aber nicht diejenigen, die diesem Kanal folgen.“

Nach einer Einladung zu einem Drink, den Jinnytty ausschlug und noch ein paar Worten, gingen beide wieder getrennte Wege. Sie meinte gen Ende des Streams noch: „Das, was wir tun, ist VIEL cooler, als das was er tut.“

Wahrscheinlich verdient Jinnytty recht gut, wenn sie die Welt bereisen kann. Recht gut verdienen auch große deutsche Influencer, die nun verraten haben, wofür sie ihr Geld ausgeben: Große deutsche Twitch-Streamer und YouTuber verraten, wie viel Geld sie im Monat ausgeben und für was