Die größte Streamerin auf Twitch, Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa (29), schockierte ihre Zuschauer im Oktober mit der Enthüllung, verheiratet zu sein und von ihrem Ehemann kontrolliert zu werden. Mittlerweile gibt sie an, frei zu sein, doch ein Fan ist offenbar besorgt um die Sicherheit der Streamerin und machte ihr ein besonderes Geschenk.

Warum sind Fans besorgt um Amouranth? Am 15. Oktober enthüllte Amouranth, die sich einen Ruf als selbstbestimmte und ehrgeizige Geschäftsfrau aufgebaut hatte, dass sie verheiratet sei. Ihr Ehemann verlange jedoch, dass sie sich als single ausgebe.

Amouranth erklärte ebenfalls, dass ihr Ehemann einen großen Einfluss auf ihren Content gehabt habe: Er soll sie unter Druck gesetzt haben, viel zu streamen und sich stets freizügig zu präsentieren. Dafür soll er sogar ihre Hunde und ihre finanzielle Sicherheit bedroht haben.

Mittlerweile sagt Amouranth jedoch, sie habe sich von ihrem Mann befreit und hätte nun selbst die Kontrolle darüber, wie sie sich präsentiert und welche Inhalte sie zeigt – so habe sie im vergangenen Monat erstmalig mehr Gaming als „Hot Tub“ gezeigt.

Eines der Spiele, die Amouranth seit ihrer Trennung zockt, ist Overwatch 2.

Amouranth erhält „Sicherheits-Care-Package“

Was für ein Geschenk hat Amouranth jetzt bekommen? In einem Stream öffnete Amouranth ein Päckchen, das sie von einem anonymen Zuschauer erhalten hatte, offenbar anlässlich ihres 29. Geburtstages am 2. Dezember.

In dem Paket enthalten waren umgerechnet 66.000 € in bar, Gegenstände zur Selbstverteidigung inklusive eines Tasers, ein neues iPhone und ein Brief.

Was stand in dem Brief? Der anonyme Zuschauer beschreibt in seinem Brief, was es mit den Gegenständen aus dem Paket auf sich hat. Offenbar dreht sich alles um die Sicherheit der Streamerin:

Ich habe einige wichtige Mittel zur Selbstverteidigung sowie etwas Bargeld bereitgestellt, um sicherzustellen, dass keine finanzielle Manipulation deine Entschlossenheit einschränken kann. Aus dem Brief des anonymen Zuschauers

Amouranth verdient zwar sehr gut mit ihren Inhalten auf Plattformen wie Twitch, OnlyFans und eigenen Firmen, der Zuschauer ist aber offenbar besorgt, dass jemand wie der Ehemann der Streamerin die Kontrolle über ihre Finanzen übernehmen könnte. Mit dem Bargeld hätte sie immer einen gewissen Handlungsspielraum.

Auch bei dem Handy handelt es sich nicht um ein reines Luxus-Geschenk, sondern um etwas, das die Sicherheit von Amouranth gewährleisten soll: Es handelt sich um ein Prepaid-Gerät, das noch aktiviert werden müsste, somit kennt niemand die Nummer.

Zusätzlich enthalten sind zwei Telefonnummern, die Amouranth bei Bedarf in das Handy einspeichern könne:

die Nummer eines persönlichen Sicherheitsdiensts, für den der anonyme Spender ebenfalls aufkommt. „Für den Fall eines Notfalls, falls die anderen Inhalte des Pakets nicht ausreichen,“ heißt es in dem Brief.

die zweite Nummer ist die persönliche Nummer des anonymen Absenders. Sollte Amouranth irgendetwas benötigen, kann sie sich jederzeit bei ihm melden, so der Briefschreiber.

Amouranth ist dankbar, kann sich aber nicht nur freuen

Wie reagierte Amouranth auf das Geschenk? Die Streamerin war zunächst sichtlich verwundert von den großzügigen Geschenken. Nachdem Amouranth das Geld gezählt hatte, rief sie aus: „Wer bist du?“ Anschließend erklärte sie, sie habe das Geld zunächst für unecht gehalten.

Offenbar ging Amouranth zunächst davon aus, dass es sich bei dem Paket um einen Scherz durch einen Content Creator von YouTube handelt.

Besonders beeindruckend war für Amouranth offenbar, dass der anonyme Spender keine Gegenleistung für sein Geschenk zu erwarten scheint: In dem Brief stehe kein gruseliges „Lauf mit mir weg, bitte heirate mich“, wie es normalerweise der Fall sei, so die Streamerin.

Nachdem Clips aus dem Stream auf Twitter geteilt wurden, äußerte sich Amouranth näher zu dem Geschenk: Sie sei sehr dankbar, habe allerdings zunächst nichts erwähnen wollen, solange sich das Geld noch in ihrem Haus befinde. Mittlerweile sei es aber auf der Bank. Es scheint sich also nicht um Falschgeld gehandelt zu haben (via Twitter).

In einem Kommentar schrieb Amouranth, andere wären vielleicht begeistert davon, so viel Bargeld zu erhalten, für sie sei die Situation jedoch etwas nervenaufreibend gewesen. Sie habe sich lange mit ihren Assistenten beraten, wie sie es handhaben solle (via Twitter).

Ob es sich um ein aufrichtiges Geschenk handelt oder die Situation demnächst in einem YouTube-Video aufgeklärt wird, ist noch unklar. Einige Zuschauer sahen wohl bereits Parallelen zu Aktionen, wie sie der YouTuber MrBeast in der Vergangenheit zeigte.

Auch andere Geschenke führten auf Twitch schon zu Aufregung:

