Blizzard ändert seinen Shooter schon nächste Woche vollkommen, bringt levelnde Helden und Lootboxen

Ebenfalls in Season 15 und folgend kommen Änderungen am kompetitiven Modus, etwa mit Map Votes, Helden-Banns und einem kompetitiven 6v6-Modus. Die neue Heldin, Freja, erscheint mit Season 16 und mit ihr ein neuer Spielmodus. Mehr Infos zu den kommenden Inhalten folgen im Laufe der kommenden Wochen. Mit Season 15 lohnt sich auf jeden Fall ein erneuter oder ein erste Blick ins Spiel, denn Overwatch ist nach wie vor einer der besten Shooter für Neueinsteiger und Veteranen .

