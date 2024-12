Ehemaliger Blizzard-Chef nennt Marvel Rivals einen „Overwatch-Klon“, blamiert sich dabei arg

Ist Marvel Rivals nur ein billiger China-Klon von Overwatch? Das zumindest denkt Mike Ybarra – und blamiert sich dabei recht unangenehm.

Vor einigen Tagen ist Marvel Rivals erschienen und kommt bei vielen Fans ziemlich gut an. Der Helden-Shooter erinnert dabei natürlich an Spiele wie Overwatch, gibt es doch viele Parallelen. Der ehemalige Blizzard-Chef Mike Ybarra sah das offenbar auch so – hätte aber lieber einen Moment länger über seine Worte nachgedacht. Denn jetzt hat er sich mit amüsanten Anschuldigungen blamiert.

Was ist vorgefallen? Auf der Plattform X hat sich der ehemalige Blizzard-Chef, Mike Ybarra, zum neuen Spiel Marvel Rivals gemeldet. Er kritisierte dabei die Ähnlichkeit zu Overwatch und schrieb:

Sieht so aus, als wird Overwatch Marvel Rivals morgen veröffentlicht. Ähnlich wie Light of Motiram (eine klare Kopie von Horizon Zero Dawn) aus China. Ich meine, selbst die Charakter-Namen – Widowmaker in Overwatch gegen Black Widow in Marvel Rivals lol. NetEase/TenCent – alles das Gleiche.“

Wie hat Ybarra sich blamiert? Es dauerte nicht lange, dann hatte sein Tweet eine „Community Note“. Wenn besonders viele Nutzer einen Beitrag als irreführend oder falsch empfinden, kann eine solche Notiz hinzugefügt werden, um mehr Kontext zu erlauben und Fehler richtigzustellen. Die Community fügte an:

„Natasha Romanoff, aka Black Widow, ist eine populäre Marvel-Heldin die ihr Comic-Debüt im Jahr 1964 hatte, mehr als 50 Jahre bevor Overwatch und Widowmaker erschaffen wurden.“

Der inzwischen gelöschte Tweet von Ybarra.

Was dabei mitschwingt: Wenn sich jemand am Design oder Namen orientiert hat, dann wohl eher Blizzard bei Marvel und nicht umgekehrt.

Mike Ybarra hat seinen Tweet inzwischen gelöscht, doch nach der guten alten Regel „Das Internet vergisst nie“, wurden viele Screenshots davon angefertigt und die Community amüsiert sich.

Klar ist, dass Marvel Rivals und Overwatch durchaus einige Parallelen haben – so wie nahezu alle Hero-Shooter einen ähnlichen Kern haben, der eben das ganze Genre ausmacht. Wer sich da beim Design von Charakteren oder der Spielart von wem hat inspirieren lassen, ist fraglich.

Letztlich hat Blizzard ohnehin eine Tradition, dass man gute Spiel-Ideen von anderen Firmen nimmt und sie weiter verbessert. Wenn man sich als ehemaliger Blizzard-Boss darüber beschwert, dass ein Spiel ein Klon ist … ist das schon etwas kurios: Marvel Rivals startete übrigens extrem erfolgreich – mehr als 400.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig.