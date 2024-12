Marvel hat jetzt auch einen Helden-Shooter wie Overwatch, startet auf Steam furios mit 400.000 Spielern

Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

In der neuen Season in Pokémon GO könnt ihr kostenlos viel mehr Raids absolvieren

Spieler aus Throne and Liberty feiern eine Neuerung, die nicht in den Patch Notes steht

Habt ihr Marvel Rivals bereits gespielt? Wenn ja, lasst uns doch euren ersten Eindruck vom Spiel gerne in den Kommentaren. Wenige Tage vor dem Release hat das Spiel mit einem neuen Trailer für Vorfreude gesorgt. Mehr dazu lest ihr hier: Kostenloser Marvel-Shooter für Steam und PS5 überrascht mit Trailer im Anime-Stil – Spieler meinen: „Wer das war, verdient eine Gehaltserhöhung“

Zahlreiche Spieler starten gerade auf Steam in die Open Beta eines Konkurrenten von Battlefield, stören sich aber an einer Sache

Was wäre, wenn eine Season Diablo nur 20 Minuten dauert? In einem neuen Action-RPG auf Steam könnt ihr es kostenlos testen

Der Großteil der negativen Rezensionen lässt sich oft auf starke Performance-Probleme zurückführen. Andere Spieler bekommen den Shooter gar nicht erst zum Laufen. Wieder andere loben hingegen die gute Performance auf ihrem PC. Ein allgemeines Fazit zum technischen Zustand lässt sich aus den Kommentaren also nicht so leicht ableiten.

Von welchem Spiel ist die Rede? Der Superhelden-Shooter heißt Marvel Rivals und wurde von NetEase entwickelt. Das Spiel ist am 6. Dezember erschienen und hat auf Steam großes Interesse geweckt. Ihr kämpft in 6v6-Matches gegen andere Spieler und wählt dafür aus über 30 Charakteren aus.

