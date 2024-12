Kostenloser Marvel-Shooter für Steam und PS5 überrascht mit Trailer im Anime-Stil – Spieler meinen: „Wer das war, verdient eine Gehaltserhöhung“

Der Online-Shooter Marvel Rivals (Steam, PS5) begeistert Fans, dabei ist er noch nicht einmal erschienen. Grund ist ein neuer Trailer, der mit einer deftigen Prise Anime daherkommt.

Was ist das für ein Spiel? Marvel Rivals ist ein Helden-Shooter wie Overwatch oder das kürzlich auf Steam erschienene Strinova. In 6v6-Matches tretet ihr gegen andere Spieler an, die ihr zum Release mit einer von 33 Figuren aus den Marvel-Comics verkloppt.

Marvel Rivals erscheint am 6. Dezember 2024 für den PC auf Steam und Epic Games Store, sowie für die PS5 und Xbox Series X|S. Einen offiziellen Launch-Trailer zum Spiel gibt es aber jetzt schon:

Fans lieben Trailer im Anime-Stil

Wie fallen die Reaktionen auf den Trailer aus? In den Kommentaren auf YouTube feiern viele Zuschauer den Trailer für das, was er tut. Das Gezeigte in Kombination mit der Musik erinnert viele an das Opening-Intro eines Anime und ist eine willkommene Abwechslung.

tritin3621: „Wer auch immer entschieden hat, den Launch-Trailer zu einem Anime-Opening zu machen, braucht eine Gehaltserhöhung, denn das gab mir Gänsehaut. Ich bin so aufgeregt.“

jonalee5262: „Plötzlich bin ich gehyped, weil sie diesen Launch-Trailer wie ein Anime-Opening gemacht haben“

Helden, die man bereits aus Filmen kennt, sind in Marvel Rivals wiedererkennbar, haben aber ihren eigenen Look. Thor sieht zwar nicht aus wie Chris Hemsworth, lässt sich aber leicht als der Donnergott aus dem Marvel-Universum identifizieren.

Auch die Auswahl an Helden überzeugt: Neben den allseits bekannten tauchen auch viele eher unbekannte Charaktere wie Squirrel Girl und Jeff The Land Shark auf. Schurken und Anti-Helden sind ebenfalls mit dabei, darunter Hela und der Punisher.

Zusatzinhalte auf PS5 und PS5 Pro

Wer Marvel Rivals auf der PS5 oder PS5 Pro spielt, bekommt übrigens eine Reihe exklusiver Inhalte spendiert (via PlayFront):

Scarlet Spider-Skin für Spider-Man

Venom-Bonuspaket mit einem Mech-Anzug für Peni Parker und einem animierten MVP-Pose-Skin (nur für PS-Plus-Mitglieder)

zusätzliche Season-Pass-Token

Die PS5 Pro stellt Marvel Rivals in 4K-Auflösung mit 60 FPS dar, wenn ihr mit Lumen Reflections euer Bild aufhübschen wollt. Wollt ihr lieber mehr Frames, sind bis zu 120 FPS auf der Konsole möglich. Features des DualSense-Controllers wie haptisches Feedback und adaptive Trigger werden ebenfalls genutzt.

