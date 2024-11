Overwatch 2 bringt jetzt Overwatch Classic mit 6vs6 und alten Fähigkeiten – „Das kann sich doch keiner ausdenken“

Overwatch 2 dreht die Zeit zurück und stellt das ursprüngliche Spiel wieder her – zumindest für einige Tage.

Die Geschichte rund um Overwatch 2 wird immer kurioser – auch, wenn sich das viele kaum vorstellen können. Denn das in der Gunst gefallene Spiel von Blizzard macht jetzt die Rolle rückwärts und gibt den Fans genau das, was sie wollen: Overwatch Classic.

Was ist bei Overwatch 2 los? Overwatch 2 ist seit seiner Veröffentlichung in der Kritik. Nicht nur der komplett gestrichene PvE-Modus ist niemals erschienen, auch mit dem neuen „5vs5“-Format kommen viele nicht gut zurecht. Vor allem Tanks sind unzufrieden, denn auf ihnen lastet eine besondere Bürde – so sehr, dass viele den Spaß daran komplett verloren haben.

Die Forderung der Community war deutlich: Man möchte das alte 6vs6-Format zurückhaben. Blizzard hat sich erst lange dagegen gewehrt, vor einigen Wochen aber Gespräche darüber geöffnet.

Was für ein Modus kommt nun? Heute startet in Overwatch 2 der Spielmodus „Overwatch Classic“ und soll – wie der Name erahnen lässt – die klassische Overwatch-Erfahrung bieten. Das heißt, dass lediglich die ursprünglichen Helden aus Overwatch 1 spielbar sein werden und das in einem „6vs6-Format“. Wer möchte, kann hier also mit 2 Tanks losziehen. Alternativ kann man aber auch die „gute, alte Zeit“ nochmal aufleben lassen und mit 6 Torbjörns in die Schlacht ziehen, die zusammen mit ihren Geschützen für jede Menge Chaos sorgen.

Der Modus ist für 3 Wochen aktiv, also bis Anfang Dezember.

Community amüsiert sich: Von außen betrachtet sieht das schon ziemlich lustig, wenn nicht gar absurd aus. Das findet auch unser Kollege Maurice Weber von der GameStar, der auf X schrieb:

https://twitter.com/MauriceWeber42/status/1856087617110192227

Viele jedoch sind von der Ankündigung erfreut. Das alte Overwatch noch einmal aufleben zu lassen, sei eine gute Sache. Schade ist allerdings, dass es nur ein temporärer Modus ist.

Ist das wirklich schlecht? Natürlich ist es ziemlich ironisch, dass Blizzard im Grunde jetzt Overwatch 1 in Overwatch 2 bringt. Allerdings ist das auch exakt das, was ein großer Teil der Community gefordert hat.

Ob der Modus so gut ist, dass er irgendwann als permanenter Spielmodus kommt oder gar das „neue“ System von Overwatch 2 gänzlich ersetzen wird, bleibt abzuwarten. Bisher scheint das aber ein Schritt in die richtige Richtung zu sein – selbst, wenn diese Richtung die Vergangenheit ist.

Ursprünglich sollte Overwatch mal Titan werden – und das führte zu vielen Problemen.