Overwatch 2 will 6vs6 zurückbringen, aber die DPS-Spieler sind das Problem

Endlich redet Overwatch 2 über den Elefanten im Raum: 6vs6 wird erneut diskutiert, aber die DPS-Spieler müssen etwas ändern.

Der Release von Overwatch 2 ist nun schon eine ganze Weile her. Versprechen wie der PvE-Modus wurden gebrochen und vor allem der Umstieg von „6vs6“ auf „5vs5“ hat viele vergrault und sorgt noch heute für Diskussionen. Vor einigen Tagen kündigte man an, endlich eine Diskussion darüber führen zu wollen und die Ansicht der Entwickler zu teilen. Genau das ist jetzt passiert.

Einer der wichtigsten Gründe, warum man auf 5vs5 gewechselt hat: Die DPS-Charaktere.

Die aktuelle Saison in Overwatch 2:

Was hat sich bei Overwatch 2 geändert? Bis zum Ende von Overwatch 2 gab es ein „2-2-2“-Format. Also 2 Tanks, 2 DPS-Charaktere und 2 Supporter. Overwatch 2 hat dann auf „1-2-2“ umgestellt – also nur noch ein Tank pro Team.

Wie Aaron Keller, der Game Director von Overwatch 2, jetzt auf der Overwatch-Website erklärt, hat man das aus mehreren Gründen gemacht. Einer war, dass 2 Tanks oft dafür gesorgt haben, dass es im Spiel niemals richtig vorangeht und es sich oft anfühlte, als wäre eine Partie schon an der ersten Kurve oder Engung zum Stillstand gekommen. Wenn 2 Tanks mit 2 Supportern im Nacken ihre Defensiv-Fähigkeiten und Schild rotieren, kann eine Schlacht fast nur noch durch Ultimates entschieden werden.

Der zweite, wohl wichtigere Grund: Viel zu viele wollen DPS spielen. Es gibt schlich zu wenig Leute, die gerne Tank spielen wollen. Das liegt nicht daran, dass Overwatch 2 generell zu wenig Spielerinnen und Spieler hat, sondern das Verhältnis zwischen Tanks und DPS-Charakteren ist extrem.

So stark war das Problem: Um zu zeigen, wie drastisch die Problematik war, zeigte Keller eine Statistik:

Die Wartezeiten wurden für alle Rollen besser – für DPS aber ganz besonders.

In Overwatch 1 mussten DPS-Spieler bei der Rollenwahl 7,6 Minuten warten, bis sie ein Match gefunden haben. In Overwatch 2 ist diese Zeit auf 2,9 Minuten gesunken. Der Effekt ist also stärker als eine Halbierung der Wartezeit.

Würde man nun einfach wieder zu einem 6vs6 zurückkehren, dann wäre das, als lege man diesen Schalter erneut um. Die Wartezeiten für DPS-Fans würden erneut explodieren und das würde den Spielspaß deutlich hemmen.

Kommt 6vs6 jemals wieder? Das ist nicht sicher. Die Entwickler wollen aber in den kommenden Saisons mit einigen Modi und Anpassungen experimentieren, um herauszufinden ob und wie man den 6vs6-Modus zurückbringen kann. Dabei gibt es allerdings viel zu beachten, denn man will weder die Wartezeiten drastisch verschlechtern noch jene Fans vergraulen, die das 5vs5-Format bevorzugen.

Hinzu kommt, dass Overwatch 2 bessere Grafik bietet und auch mehr Details auf dem Bildschirm anzeigt. 2 weitere Charaktere pro Match könnten dazu führen, dass das Spiel auf älterer Hardware nicht mehr so gut läuft und auch das soll vermieden werden.

So reagiert die Community: Auch wenn die Community eigentlich mit den Entwicklern von Overwatch 2 auf Kriegsfuß steht, dieses lange Statement von Aaron Keller bekommt viel Lob im Subreddit von Overwatch. Immer wieder gibt es Anerkennung dafür, dass man so sehr ins Detail gegangen ist und viele Zusammenhänge und Gedanken offen erklärt hat. Bei einigen scheint das Verständnis für den Wechsel von 6vs6 auf 5vs5 nun größer zu sein und eine Diskussion ist entbrannt, wie man die Probleme mit dem Tank-Mangel lösen kann.

Ob Blizzard mit Overwatch 2 jemals wieder zu einem permanenten 6vs6-Modus zurückkehren wird, das ist wohl fraglich. Aber die Entwickler sind ganz offensichtlich bereit, das auszuprobieren und dann mit der Community über die Erkenntnisse und Ergebnisse zu diskutieren. Aber damit es auch nicht zu positiv wird: Overwatch 2 verkauft gerade einen Waffenskin für 80 €.