Die Stimme hinter dem nervigsten Helden in Overwatch liebt ihre Rolle, obwohl sie die Spieler terrorisiert

Einer der kontroversesten Charaktere in Overwatch ist wohl die Jetpack Cat. Die Schauspielerin, die ihr die Stimme verleiht, hat sich jedoch ganz besonders auf die Rolle gefreut.

Um wen geht es? Jennifer Hale ist eine kanadisch-amerikanische Schauspielerin und gilt als eine der bekanntesten Synchronsprecherinnen in der Videospielbranche. Aus Film und Fernsehen kennt man sie als Synchronsprecherin für viele Charaktere wie Avatar Kyoshi in Avatar, Sam in Totally Spies! oder Aayla Secura aus Star Wars: The Clone Wars.

Während sie in Videospielen Charaktere wie Commander Shepard in Mass Effect oder Bastila Shan in Star Wars: Knights of the Old Republic gesprochen hat, so ist ihre neue Rolle kontrovers. Sie spricht die Jetpack Cat aus Overwatch in der englischen Sprachausgabe.

Obwohl sie bereits als Ashe im Spiel zu hören ist, hat die Schauspielerin sich extra um die Rolle als Jetpack Cat beworben, wie sie im Interview mit Gamesradar erklärt.

Ich liebe es, ich schwöre. Ich bin so dankbar, dass wir zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung nur eine ziemlich kurze Vorlaufzeit hatten, denn es fiel mir sehr schwer, darüber Stillschweigen zu bewahren. Ich habe schon viel Arbeit investiert, aber bei diesem Projekt dachte ich mir: „Leute, ich bin eine Katze – Miau!“ Jennifer Hale im Interview mit Gamesradar auf Tiktok

Hier könnt ihr den Trailer zu Overwatch sehen:

Eine Kontroverse, die Spaß macht

Warum ist der Charakter umstritten? Die Jetpack Cat spaltet die Community von Overwatch. Der Charakter gehört zu den meist gebannten Charakteren im Spiel und hat die Community geteilt wie sonst kaum ein anderer Held (Quelle: Blizzard).

Ein großes Problem bei der Katze ist wohl die Physik. „Fika“, wie die Katze heißt, hat eine kleine Hitbox und ist deshalb schwieriger zu treffen als andere Charaktere. Selbst Profis haben es mit ihr schwer.

Des Weiteren haben viele Spieler das Trollpotenzial der Katze erkannt und nutzen ihre Fähigkeiten, um Feinde, aber auch Freunde in die Abgründe der Karten zu ziehen oder einfach nur zu nerven.

Wie sieht die Schauspielerin das? Im Interview auf Tiktok erklärt die Synchronsprecherin ihre Freude über die Rolle. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, eine so kontroverse Rolle zu spielen, sagt sie: „Oh, es ist perfekt, es ist absolut poetisch.“

Die Schauspielerin sieht die ganze Kontroverse also gelassen und freut sich einfach darüber, eine süße Katze sprechen zu dürfen. Im Interview blickt sie freudig auf ihre Rolle.

Kaum ein Charakter hat die Community so gespalten wie die Jetpack Cat „Fika“. Für manche Spieler war die Katze jedoch auch ein Grund, wieder in das Spiel hineinzuschauen. So auch bei MeinMMO-Redakteurin Caroline Fuller: Nach 2.500 Stunden in Overwatch wollte ich nie wieder einen Hero-Shooter spielen, dann zeigten sie mir eine Katze … mit Jetpacks