Viele spielen gerade Overwatch Classic und stellen fest: So geil war’s doch nicht

Overwatch Classic schickt die Fans auf eine Nostalgie-Reise. Doch die Erkenntnis daraus: So toll war damals doch nicht alles.

In Overwatch 2 findet gerade ein Event statt, das sogenannte „Overwatch Classic“. Dabei kann man erneut Overwatch erleben, so wie es damals zum Release spielbar war. Was anfangs von allen als tolle Idee gefeiert wurde, stellt sich im Nachhinein doch als wenig erfreulich raus.

Denn die meisten bemerken gerade: So geil war Overwatch 1 damals eben doch nicht.

Was ist los bei Overwatch? In Overwatch 2 kann man aktuell für 3 Wochen den Modus „Overwatch Classic“ spielen. Der setzt das Spiel quasi auf den Stand des ersten Overwatch zurück. Das heißt, die Matches werden wieder in 6vs6-Manier ausgetragen, ein großer Teil der neuen Helden ist gar nicht verfügbar und die alten Helden haben auch ihre Fähigkeiten von damals.

Torbjörn kann sein Geschütz also auf Stufe 3 ausbauen, Symmetra bufft ihre Team-Kollegen mit Schilden und Mercy kann die gefürchtete Massen-Wiederbelebung.

So kommt das bei den Fans an: Die Reaktionen sind mit „gemischt“ noch relativ wohlwollend umschrieben. Denn viele, die bisher immer eine Rückkehr zum klassischen Overwatch wollten, stellen plötzlich fest: So toll war das damals doch alles nicht.

Viele „cheesy“ Strategien machen das Spiel schlechter. So schreibt Mrmeeksees im Subreddit von Overwatch:

Lmao, ich weiß gar nicht, worauf ich mich gefreut habe. Es ist irre, wie viele „Quality of Life“-Verbesserungen sie über die Jahre vorgenommen haben. Wir meckern und beschweren uns immer, aber verdammt, wir raffen gar nicht, wie gut wir es haben. Diese Original-Konzepte der Helden sind einfach Mist. Symmetra? Was genau ist nochmal deine ‚Heilung‘? Wessen Idee war es, dass sich Bastion selbst heilen kann? Mercy mit Massen-Rezz?!?

Allerdings sollte man hier klar anmerken, dass der Modus kein „Testlauf“ für die Pläne der Einführung eines 6vs6-Modus ist – das hat Blizzard im Blog-Post deutlich erklärt. Es handelt sich dabei aktuell lediglich um ein spaßiges Event, bei dem man die Nostalgie des Overwatch-Starts noch einmal aufleben lässt. Die tatsächlichen Pläne für die Rückkehr eines permanenten 6vs6-Formats sind von diesem Modus unberührt.

Das sollte auch einige der Verschwörungstheoretiker beruhigen. Denn so manch einer behauptete, dass Blizzard mit Overwatch Classic absichtlich einen „schlechten“ 6vs6-Modus gebracht hätte, damit alle sehen würden, dass 6vs6 eine dumme Idee sei. Um das zu entkräften, hätte man einfach nur den offiziellen Blog-Post lesen müssen.