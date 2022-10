Das Freischalten von Skins in Overwatch 2 ist so albern, dass meine Freunde die Lootboxen zurückwollen

Neue Skins in Overwatch 2 kann man sich verdienen – in der Theorie. In der Praxis braucht man dafür aber so lange, dass wir das wohl kaum erleben.

Overwatch 2 ist vor einigen Tagen gestartet und brachte eine große Überarbeitung des Grundspiels. Es gibt jetzt Matches von „5 gegen 5“ statt wie früher „6 gegen 6“, Blizzard will härter gegen Trolle und Betrüger vorgehen und die umstrittenen Lootboxen wurden abgeschafft.

Skins und andere kosmetische Belohnungen sind jetzt Teil des Shops oder Teil des neuen Battle-Passes. Zwar gibt es noch immer die Option, sich Skins, Voice-Lines, Emotes und mehr einfach zu erspielen, denn die Premium-Währung kann man auch im Spiel verdienen. Aber um es mal ganz deutlich zu sagen: Es ist ein Witz und leider kein lustiger.

Während meine Freunde und ich in den letzten beiden Tagen so spielten, kamen wir, während wir auf neue Matches warteten, immer mal wieder auf die Helden und ihre Skins zu sprechen. Die sind, ähnlich wie in Overwatch 1, nämlich mit einem Kaufpreis versehen. Was man früher mit „Credits“ kaufen konnte, sind nun „Overwatch-Münzen“ oder auch „Overwatch Coins“.

Overwatch Coins sind die Premium-Währung in Overwatch 2. Man kann sie entweder für Echtgeld kaufen oder aber erspielen – zumindest in der Theorie.

Ein Skin kostet, je nach Seltenheit, zwischen 250 und 1.900 Münzen. Wobei die „250er“-Skins in den meisten Fällen lediglich neue Einfärbungen, also „Recolor“ des Originals mit kleineren Anpassungen sind. Die richtig schicken Skins mit neuen Designs sind in der 1.000- und 1.900-Kategorie.

Zwischen 2,50 € und 19 € für einen Skin, das ist in der Videospiel-Branche inzwischen leider normal. Damit kann man sich vermutlich abfinden.

32 Wochen zocken für einen einzigen Skin

Womit meine Freunde und ich nicht klarkommen, ist der „Schlag ins Gesicht“, mit dem Overwatch 2 uns vorgaukelt, man könne sich die Skins auch einfach erspielen. Denn das geht zwar in der Theorie, in der Praxis ist das aber nichts anderes als eine Tortur.

Der Haken ist nämlich, dass man nur einen sehr kleinen Wert an Overwatch-Münzen erspielen kann. Jede Woche exakt 60 Stück über den Abschluss aller wöchentlichen Herausforderungen.

Oder, um das mal ganz deutlich in Perspektive zu setzen:

Für einen „250er“-Skin muss man 5 Wochen spielen.

Für einen legendären 1.000er-Skin muss man 17 Wochen spielen.

Für einen legendären 1.900er-Skin muss man 32 Wochen spielen.

In anderen Worten: Wer einen der zahlreichen, teuren legendären Skins freischalten möchte, muss dafür 8 Monate spielen und dabei in absolut jeder Woche sämtliche wöchentlichen Herausforderungen bewältigen und dürfte sich niemals etwas anderes leisten.

Für. Einen. Einzigen. Skin.

Da ist es auch wenig verwunderlich, dass ein großer Teil meiner Freunde nach zwei Abenden Overwatch inzwischen sagt: „So schlecht waren die Lootboxen in Overwatch 1 dann doch nicht.“

Denn wenn man die Wahl hat zwischen „Zufällig alle paar Stunden was freischalten“ oder „Gezielt in über einem halben Jahr eine einzige Sache bekommen“, dann fällt die Antwort doch recht deutlich aus.

Pro Woche könnt ihr 60 Overwatch-Münzen bekommen.

449 Jahre spielen, um sich alle Skins in Overwatch 2 „freizuschalten“

Ein kleiner „Fun Fact“ am Rande: Würde man versuchen, über diese kostenlose Variante die ganzen kosmetischen Belohnungen von Overwatch 1 jetzt noch freizuschalten, bräuchte man dafür locker flockige 23.359 Wochen. Das sind knapp über 449 Jahre.

Ich spiel ja Overwatch 2 echt gerne, aber ob das Spiel so viel Langzeitmotivation bietet, dass ich im Jahr 2471 noch immer Lust auf den Shooter habe, wage ich erst einmal zu bezweifeln.

Selbst wenn Blizzard nun die „Ich muss verrückt sein“-Wochen ausrufen würde und das Spiel so ändert, dass man täglich 60 Overwatch-Münzen erhalten kann (und nicht mehr wöchentlich), dann müsste man für einen der 1900er-Skins noch immer 32 Tage spielen – und dabei jede einzelne Herausforderung jeden Tag bewältigen.

Immerhin: Alles aus Overwatch 1 zu erhalten, würde dann nur noch 64 Jahre dauern.

Wenn du die Rate, mit der du Premium-Währung erhältst, problemlos versiebenfachen kannst und es trotzdem noch so ein absurder Zeitraum ist, dann ist das ganze System nicht darauf ausgelegt, dass du überhaupt etwas auf diese Weise bekommst.

Free2Play muss Geld verdienen – Aber muss es so erdrückend sein?

Und ja: Mir ist vollkommen klar, dass Overwatch 2 jetzt Free2Play ist und Skins die primäre Einnahmequelle sein werden. Das verstehe ich vollkommen. Dennoch ist diese Limitierung von 60 Münzen pro Woche fast schon eine Beleidigung und eigentlich nur ein Aushängeschild für den Shop.

Denn jeder, der im Kopf ganz kurz die Mathematik überschlägt und sich ausrechnet, was ein cooler Skin denn an Spielzeit erfordert, kann gar nicht anders, als zu resignieren und lieber Euro auf das Problem zu werfen. Oder um einen meiner Freunde zu zitieren:

„Ganz ehrlich? Ich hätte lieber nichts als die 60 Münzen, denn die fühlen sich nach einer Beleidigung an.“

Und ich kann es verstehen.

Meine Gruppe hofft auf jeden Fall, dass Blizzard an diesen Zahlen noch ein bisschen etwas ändert. Denn wenn Overwatch 2 wirklich einen so konstanten Content-Fluss haben will, dass alle 9 Wochen neue Inhalte und damit auch Skins erscheinen, dürfte man gerne ein bisschen großzügiger mit der Premium-Währung umgehen. Man wird sowieso noch in den Geldbeutel greifen müssen, wenn man alle coolen Skins haben möchte.

Wie findet ihr das neue System? Sind die Preise und die erspielbare Menge an Währung okay? Oder findet ihr auch, dass da noch ordentlich was dran gedreht werden muss?

Wir fanden auf jeden Fall die „geheime Nachricht von Jeff Kaplan“ dazu sehr passend.