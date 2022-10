Overwatch 2 streicht, dass ihr eure Telefonnummer angeben müsst – Aber nicht für alle Spieler

In Overwatch 2 sorgt die Pflicht einer hinterlegten Telefonnummer für Ärger. Jetzt äußerte sich Blizzard zu der Thematik und gab an, das System ändern zu wollen. Dabei wird das Feature für einige Spieler gestrichen, doch neue Accounts sind weiterhin betroffen.

Wie ist der Stand von Overwatch 2?

Um welches Feature geht es? In Overwatch 2 gibt es ein Sicherheits-Feature, das bei den Spielern eher unbeliebt ist: das Angeben der Telefonnummer.

Jeder Spieler musste beim Start von Overwatch 2 bislang eine Telefonnummer angeben, was bei einigen Spielern nicht gut ankam. Mit der Telefonnummer müsst ihr euren Account mittels eines Codes, den ihr per SMS erhaltet, verifizieren, sodass er euch eindeutig zugewiesen werden kann.

Handynummer-Anforderung wir nicht für jeden deaktiviert

Was unternimmt Overwatch wegen des Features? Wie Blizzard in einem Blogpost bekannt gab, wird das umstrittene Sicherheits-Feature teilweise deaktiviert. So sollen zukünftig alle Overwatch-Spieler mit einem verbundenen Battle.net-Konto – also alle Spieler, die seit dem 09. Juni 2021 gespielt haben – keine Telefonnummer mehr angeben müssen (via blizzard.com).

Laut Blizzard soll die Änderung am Freitag, dem 07. Oktober 2022, in Kraft treten. Die Spieler würden außerdem zu dem Zeitpunkt nochmal informiert werden.

Komplett abgeschafft werde das System jedoch wohl nicht. Blizzard sei weiterhin bestrebt, störendes Verhalten in Overwatch 2 zu bekämpfen, weshalb neue Accounts weiterhin die SMS-Anforderungen erfüllen müssen. Blizzard wolle damit die Community vor Betrug schützen.

Wieso ist das Feature kontrovers? Es gab vor allem in den USA Kritik, weil das System einige Prepaid-Anbieter nicht unterstütze und generell jeden vom Spielen von Overwatch 2 ausschließe, der kein Mobiltelefon oder Smartphone besitzt.

GOiGOiZeppeli via Twitter: „Ich kann nicht glauben, dass Blizzard Leuten mit Prepaid-Telefonen den Zugang zu Overwatch 2 verweigert. Warum ist es wichtig, wie ich meine Telefonrechnung bezahle?“

RLmclovin via reddit: „Ich schäme mich, ein Prepaid-Telefon zu haben. […] Das ist, was sich meine Familie leisten kann. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich werde meiner Familie nicht sagen, dass wir wegen eines Videospiels wechseln sollten. Jetzt kann ich Overwatch nicht mehr spielen. Ich bin wirklich traurig darüber. Ich habe jahrelang mit Freunden und Familie gespielt, und jetzt kann ich mit keinem von ihnen spielen […].“

Dramatic_Can via reddit: „Die Vorstellung, dass Leute ihre Telefonnummern zu einem anderen Anbieter portieren müssen, nur um ein einziges Spiel zu spielen, ist so lächerlich, dass ich Kopfschmerzen bekomme. […] Warum braucht jemand überhaupt eine verdammte Telefonnummer, um ein Spiel zu spielen, das ist unglaublich.“

Was sagt ihr zu dem Sicherheits-System und der Anforderung, eine Telefonnummer angeben zu müssen? Stört euch das Feature oder ist es für euch akzeptabel? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Solltet ihr demnächst aktiv Overwatch 2 spielen wollen, könnte euch unsere Tier-List der OW2-Helden interessieren. Dort seht ihr, welche Charaktere die besten Tanks, Supporter oder DPS-Helden sind.

Overwatch 2: Tier-List zum Release – Die besten DPS-, Tank- und Support-Helden