Wenn ihr Overwatch 2 spielen wollt, braucht ihr zwingend ein Handy

Was haltet ihr von dieser zusätzlichen Bedingung? Eine gute Sache, die für mehr Freundlichkeit im Spiel sorgen wird? Oder eine große Hürde, die euch am Spiel hindern wird?

Blizzard hatte in den vergangenen Monaten immer mal wieder betont, dass man in den Spielen für eine freundlichere und sichere Umgebung sorgen möchte, die toxische Spieler möglichst rasch ausschließt. Dass nun für manche Spiele eine verpflichtende Handy-Nummer benötigt wird, scheint ein weiterer Schritt zu sein, um toxisches Verhalten eindämmen zu wollen. Denn wenn jeder Account eine eigene Nummer benötigt, dürfte das zumindest einige Spieler dazu bewegen, sich doch etwas freundlicher zu benehmen. Das Erstellen von „Wegwerf-Accounts“ wird somit schwieriger.

Bisher kann jede Handy-Nummer nur an einen einzelnen Account geknüpft werden. Das dürfte für Overwatch 2 die Menge an Trollen und toxischen Spielern zumindest ein bisschen einschränken.

