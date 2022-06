Overwatch 2 wird Free2Play – Offenbart im Trailer Release-Termin und neue Heldin

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

In dem Press-Release von Activision Blizzard an Investoren wird erwähnt, dass Junker Queen zu den Tank-Helden gehören wird. Weitere Informationen zu Overwatch 2 sind für den 16. Juni angekündigt.

Wer ist die neue Heldin? Junker Queen ist ein Charakter, den sich Fans seit längerer Zeit wünschen. Die kurzen Eindrücke aus dem Trailer zeigen, dass sie sich mit 3 Äxten aggressiv nach vorne kämpfen kann, in einem Wirbelsturm aus Klingen ähnlich wie Orisa in der letzten Beta . Ein Blick auf ihr Highlight-Intro lässt auch vermuten, dass sie mit dieser Axt Gegner an sich heranziehen kann, ähnlich wie Roadhog.

In der Live-Show gab es auch Dinge zu sehen, die nicht in diesem Trailer sind. Da gab es unter anderem mehr Einblicke zum PvE-Teil des Spiels, mit Skill-Trees und Story von der neuen Heldin, Junker Queen.

