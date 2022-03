Overwatch 2: Beta startet im April – Alles zur neuen Heldin und Inhalten

Welche Maps gibt’s in der Beta? Ihr könnt in der PvP-Beta von OW2 die Maps aus Overwatch 1 spielen. Dazu gibt es 4 neue Maps. Das sind:

Was ändert sich bei anderen Helden? Für die PvP-Beta von Overwatch 2 hat Blizzard ein paar Balance-Änderungen und Reworks von Helden geplant. Die folgenden Helden bekommen ein Rework, das ihr in der Beta spielen könnt:

Was wissen wir zum neuen Helden? Um euch die Beta-Teilnahme schmackhaft zu machen, feiert eine neue Heldin ihr Debüt in der Testphase. Sojourn ist ein ehemaliger Captain von Overwatch. Während ihrer aktiven Zeit erhielt sie kybernetische Upgrades für ihr Gehirn.

Wann geht es los? Blizzard bestätigte am 18. März 2022, dass die PvP-Beta für Overwatch 2 am 26. April startet. Eine genaue Uhrzeit für den Start gibt es bisher noch nicht.

In der Übersicht zeigen wir euch alles zum Start der PvP-Beta von Overwatch 2 und was wir zu Helden, Maps und Spielmodi wissen. Außerdem erfahrt ihr, wo ihr euch für die Beta jetzt registriert.

Was ist bekannt? Schon seit Jahren ist bekannt, dass Blizzard an Overwatch 2 arbeitet. Nun könnt ihr es endlich selbst testen – und das schon in wenigen Wochen.

