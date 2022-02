Overwatch 2: Beta startet wohl bald, soll noch im Februar kommen

Die Beta von Overwatch 2 steht in den Startlöchern – das zumindest sagen mehrere Leaks und Hinweise, die auf diesen Monat hindeuten.

Kaum eine Community im Blizzard-Kosmos ist so enttäuscht wie die von Overwatch. Das liegt daran, dass Blizzard Overwatch 2 angekündigt hat, das nach seiner Vorstellung nicht überzeugen konnte – gleichzeitig wurde die Weiterentwicklung von Overwatch 1 drastisch gedrosselt. Es herrscht Content-Dürre und abgesehen von einigen neuen Skins in Events, gibt es seit Jahren kaum richtige neue Inhalte.

Jetzt kommt endlich wieder Schwung in das Franchise – denn die Beta von Overwatch 2 könnte vor der Tür stehen.

Was ist passiert? Vor einigen Tagen gab es einige Updates an den Battle.net-Servern. Darin enthalten waren auch neue Daten, die ganz offensichtlich auf einen Alpha- oder Beta-Test von Overwatch 2 anspielen. Die Updates betreffen die Einträge „Overwatch 2.0“ und „Demo 2“ – Twitter-Nutzer Naeri hielt einen Screenshot von der geänderten Version fest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das deckt sich auch mit anderen Leaks. Denn aus mehreren Quellen wird berichtet, dass es vor einigen Tagen ein Treffen der Entwickler mit einigen Content Creatorn gab. Dort wurde wohl eine Demo von Overwatch 2 gezeigt.

Solche Vorab-Treffen mit Content Creatorn sind bei Blizzard üblich, das war zuvor auch schon etwa bei Hearthstone der Fall.

Der Leak sagte außerdem, dass es „mehr Informationen zu Overwatch 2 in der 3. Februar-Woche geben werde“ – das ist also in wenigen Tagen.

Was bedeutet das? Da die Infos und Leaks alle sehr gut zueinander passen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass etwas dran ist. Das würde bedeuten, dass die Beta von Overwatch noch um Februar startet und wir dann wohl endlich einen ersten, umfangreicheren Blick auf das Spiel bekommen.

Sobald es konkrete Informationen von Blizzard zu einem genauen Termin gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Was ist Overwatch 2 eigentlich? Das ist noch so ein kleines Fragezeichen. Im Grunde ist Overwatch 2 eine Weiterentwicklung von Overwatch 1 – man soll aber auch mit Overwatch-1-Spielern zusammen weiterspielen können. Neu sind hingegen Story-Missionen für mehrere Spieler, in denen ihr die bekannten Helden spielen und eine Kampagne durchzocken könnt. Dabei verteilt ihr sogar Skill-Punkte auf die Helden und erweitert ihre Fähigkeiten.

Vielen Spielern ist aber noch nicht so ganz klar, warum Overwatch 2 ein eigenständiges Spiel und nicht einfach ein Addon sein sollte. Hier muss Blizzard noch Aufklärungsarbeit leisten.

Was haltet ihr davon? Seid ihr schon heiß auf Overwatch 2 und wollt an der Beta teilnehmen? Oder muss Blizzard euch erst mal davon überzeugen, dass „Overwatch 2“ überhaupt eine gute Idee war?