Blizzard-Chef will das verlorene Vertrauen der Fans zurückgewinnen

Mike Ybarra, der Chef von Blizzard, hat einiges veranlasst, damit Fans der Spieleschmiede wieder trauen können – das hofft er zumindest.

Als Blizzard-Fan hatte man es in den letzten Jahren nicht leicht. Nicht nur haben alle großen Spiele des einstmals beliebten Entwicklers drastisch nachgelassen, auch viele Skandale rund um das Unternehmen – von Sexismus über Missbrauch und Morddrohungen – machen es schwer, sich auf kommende Spiele zu freuen.

Dass das Vertrauen so ziemlich aller Spieler erschüttert ist, das ist auch dem aktuellen Blizzard-Chef Mike Ybarra klar. In einem Blogpost erklärte er nun, dass man das Vertrauen zurückgewinnen will – und verriet, welche Schritte dafür unternommen werden.

Wer ist Mike Ybarra? Mike Ybarra ist der aktuelle Chef von Blizzard. Kurzzeitig führte er das Unternehmen zusammen mit Jennifer Oneal, doch die verabschiedete sich schon nach wenigen Monaten aus der Co-Führung, sodass Ybarra diesen Posten nun alleine innehat. Er ist bei den Spielern recht beliebt, was auch daran liegt, dass er regelmäßig streamt, Kontakt zur Community hält und etwa auf recht hohem Niveau World of Warcraft spielt.

Was hat er gesagt? Im Artikel auf der offiziellen Blizzard-Seite geht Ybarra darauf ein, dass das vergangene Jahr ziemlich hart war – und Corona war nur einer der Gründe dafür, womit er auf die ganzen Vorfälle und Erkenntnisse rund um Blizzard und den großen Missbrauch-Skandal anspielt.

Das Hauptziel sei, das Vertrauen in Blizzard wieder aufzubauen, sowohl was die Fans als auch die Mitarbeiter angeht.

Die Bemühungen, die angestrebt werden oder sich bereits in der Umsetzung befinden, sind:

Das Führungs-Team will sich direkt an der Verbesserung der Unternehmenskultur messen lassen. Die Bezahlung und der Erfolg wird direkt an den Erfolg geknüpft, einen sicheren, inklusiven und kreativen Arbeitsplatz zu erschaffen.

Mehr Vollzeit-Stellen werden zur Verbesserung der Unternehmenskultur geschaffen. Normalerweise sind das oft Rollen, die Leute übernehmen, die bereits Vollzeitjobs haben. Das soll jetzt anders sein und zu den neuen Führungspersonen gehören: Ein „Kultur-Anführer“, der das Beste von heute bewahren und die notwendigen Verbesserungen anstreben soll. Neue Organisations-Führung in der HR-Abteilung, das Teams ermöglichen soll, einen sicheren, positiven Arbeitsplatz zu für alle zu erschaffen. Ein „Vielfältigkeits-, Gerechtigkeits- und Inklusions-Anführer“, der einzig und allein für den Fortschritt in diesen Bereichen auf mehreren Ebenen zuständig ist.

Die Größe des „Compliance and Investigation“-Teams, das sich etwa bei Verstößen und Anschuldigungen um die Aufklärung kümmert, wurde verdreifacht und klare Richtlinien für Zuständigkeit und inakzeptables Verhalten erarbeitet, die für alle Mitarbeiter gelten, einschließlich der Chefs.

Intern wurden Daten zur Repräsentation mit den Mitarbeitern geteilt und klare Ziele gesetzt, um diese Werte zu verbessern.

Es gibt nun ein „Aufwärts-Feedback-Programm“, sodass Mitarbeiter ihre Vorgesetzten bewerten können und das als Mittel zur Beurteilung der Qualität und Effektivität der Manager genutzt wird.

Das seien nur ein paar der Änderungen und in den kommenden Monaten werden sicher noch weitere folgen.

Am Ende verriet Ybarra übrigens noch, dass es schon bald neue Inhalte und Informationen zu Spielen geben werde – was das sein könnte, haben wir in diesem Artikel besprochen.