Blizzard-Chef weiß schon mehr als wir alle – Diablo-Termin und WoW-Addon?

Der Blizzard-Chef will einige Details zu kommenden Blizzard-Inhalten verraten. Fans hoffen auf Diablo und endlich frischen WoW-Content.

Egal von welchem Blizzard-Spiel man ein Fan ist, in den letzten Monaten gibt es eine riesige Content-Dürre. In Heroes of the Storm ist seit über einem Jahr kein Held mehr erschienen, Overwatch liegt seit langer Zeit komplett brach und World of Warcraft befindet sich in einem der unbeliebtesten Addons aller Zeiten, während genaue Infos zu Diablo ebenso rar gesät sind. Doch das könnte bald ein Ende haben, denn der Blizzard-Chef Mike Ybarra verspricht Ankündigungen.

Wer spricht da? Mike Ybarra, der aktuelle Chef von Blizzard. Er hatte den Posten von J. Allen Brack übernommen, nachdem der Sexismus-Skandal ans Licht gekommen war. Zuerst hatte er zusammen mit Jennifer Oneal das Unternehmen geleitet, doch schon nach wenigen Monaten verließ Oneal Blizzard.

Wie sich später herausstellte, tat sie das aufgrund unterschiedlicher Bezahlung, obwohl beide Chefs um Gleichbehandlung gebeten hatten. Jetzt ist Ybarra alleine auf dem Posten. Er kommuniziert recht viel mit den Spielern und wird grundsätzlich als positiver Einfluss angesehen, der auch auf sehr hohem Niveau etwa World of Warcraft spielt.

Was wurde gesagt? In einem Beitrag, bei dem es sich eigentlich um die Maßnahmen zur Veränderung an der Unternehmenskultur dreht, hatte Ybarra auch einen kleinen Teaser parat. Denn er sagte gegen Ende des Blizzard-Blogposts:

Wir wissen auch, dass wir in regelmäßigeren Abständen Inhalte an unsere Spieler liefern müssen und Innovationen in und über unsere existierenden Spiele hinaus erschaffen müssen. Wir haben einige spannende Dinge anzukündigen, und die werde ich Euch in der nächsten Woche mitteilen.

Ein genaues Datum nennt Ybarra damit zwar nicht, doch Blizzard-Fans können wohl zumindest mit ein wenig Vorfreude auf die nächste Woche schauen.

Das geht auch mit Ybarras Nachricht von vor einigen Tagen einher, dass er einige “Produkt-Reviews” gehabt hätte – er hat sich also Spiele oder Inhalte angeschaut, die bald für die Vorführung bereit sind.

Was könnte angekündigt werden? Die Palette an möglichen Ankündigungen ist ziemlich breit gefächert. Ein paar potenziell mögliche Details wären:

Ein Release-Datum für Patch 9.2 Ende der Ewigkeit in World of Warcraft

Vorstellung der nächsten Erweiterung von World of Warcraft

Mehr Informationen zu Overwatch 2 oder einer möglichen Beta

Genaue Informationen zum Release von Diablo: Immortal

Mehr Details zu Diablo IV

Abgesehen davon wäre es auch möglich, dass Blizzard über gänzlich neue Spiele spricht, die seit einer ganzen Weile in der Mache sind, aber bisher nie offenbart wurden. Manch einer hofft auch, dass bereits konkretere Ankündigungen kommen, etwa wann und ob bestimmte Blizzard-Spiele im Game-Pass landen.

Was genau es letztlich ist, werden wir im Verlauf der nächsten Woche wohl erfahren. Worauf würdet ihr euch freuen?