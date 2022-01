So reagiert der Publisher jetzt : Es gibt jedoch auch gute Neuigkeiten, die zudem offiziell bestätigt sind. In den Monaten seit Ende der Ermittlungen durch die DFEH haben 37 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Ob gefeuert oder freiwillig wird dabei nicht erwähnt.

Angeblich soll es CEO Bobby Kotick gewesen sein, der den riesigen Bericht zurückgehalten hat. So soll er gesagt haben, dass er ihn in ein besonders schlechtes Licht rücken würde. Er wolle: „Das Problem nicht größer erscheinen lassen, als es ist.”

Was zeigt der Bericht? Laut Wall Street Journal soll der Zustandsbericht über 700 Beschwerden der Mitarbeiter beinhalten (via wsj.com ). Die habe man bei Activision Blizzard in den vergangenen Monaten selbst eingeholt. Eigentlich wollte man diese auch über die Weihnachtsfeiertage für die Öffentlichkeit bereitstellen, sie für alle zugänglich veröffentlichen.

Rund ein halbes Jahr später dauert die Situation bei Activision Blizzard an. Mmittlerweile seien viele der Täter entlassen oder gemaßregelt, so ein Sprecher des Unternehmens. CEO Bobby Kotick befindet sich jedoch weiterhin als Zielscheibe auf dem Schießstand.

Was war passiert? Der weltbekannte Publisher Activision Blizzard geriet im Sommer 2021 in Turbulenzen und erntete heftige Kritik . Mitarbeiterinnen beschwerten sich über das toxische Arbeitsklima beim Spiele-Giganten und die Kalifornische Behörde für faire Arbeitsbedingungen (kurz DFEH) klagte.

