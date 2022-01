Microsoft kauft Blizzard – Kommen Overwatch 2 und Diablo 4 nun nicht mehr für PS5?

Laut dem Online-Magazin Bloomberg gibt es von Microsoft für die Zukunft bereits Pläne. So sollen einige Spiele sowohl für die Xbox als auch für die PlayStation 5 erscheinen. Für einige Titel soll es aber auch exklusive Pläne geben. Genauere Informationen gibt es jedoch noch nicht (via bloomberg.com ):

Allerdings hat Microsoft bisher wenig auf Exklusivtitel gesetzt. So erscheint das neue Minecraft Dungeon auch für die Playstation. Dabei hätte Microsoft als Besitzer von Entwickler Mojang auch hier das Spiel nur für Windows und Xbox herausbringen können. Womöglich verspricht sich Microsoft aus dem Bethesda-Kauf also noch andere Vorteile und will am Ende weiterhin nicht auf Exklusivtitel setzen.

In diesem Zusammenhang hatte Microsoft auch erklärt, dass man weiterhin die bisherigen Communitys unterstützen wolle. So heißt es:

Gibt es ein offizielles Statement dazu? In einem offiziellen Blogpost hatte die Xbox die neue Firma begrüßt (via news.xbox.com ).

Das ist passiert: In einer überraschenden Aktion hat Microsoft Activision Blizzard gekauft . Zu Activision Blizzard gehören Marken wie Call of Duty und WoW, aber auch Overwatch und Diablo 4.

